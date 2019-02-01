Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри» вернулась в ТретьяковкуРадио Культура 00:19

с чего всё началось

Обсудили с Владимиром Гусевым: картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до ее окончания.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри", которую правоохранители нашли через несколько часов после похищения 27 января из Третьяковки, вернулась на выставку в Инженерный корпус.

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