Картину Куинджи вернули на выставку в ТретьяковкуУтроNews 03:01

с чего всё началось

Обсудили с Владимиром Гусевым: картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до ее окончания.

Сообщается, что сейчас картина помещена под стекло и сигнализацию. Полотно будет находиться на выставке до 17 февраля.

Картину Куинджи вернули на выставку в Третьяковку

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