Происшествия

Картину Куинджи вернули на выставку в ТретьяковкуУтроNews 03:01

Сообщается, что сейчас картина помещена под стекло и сигнализацию. Полотно будет находиться на выставке до 17 февраля.
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Владислав Кононов
Обсудили с Владимиром Гусевым: картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до ее окончания.
— Владислав Кононов, российский историкРЕН ТВ вчера в 04:47
с чего всё началось
«Состояние картины "Ай-Петри" Куинджи не препятствует ее кратковременному экспонированию при условии помещения под стекло»,— сообщил директор департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов в Twitter
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Коммерсантъвчера в 04:48

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Картину Куинджи вернули на выставку в Третьяковку

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