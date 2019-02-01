Происшествия
Картину Куинджи вернули на выставку в ТретьяковкуУтроNews 03:01
Сообщается, что сейчас картина помещена под стекло и сигнализацию. Полотно будет находиться на выставке до 17 февраля.
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Обсудили с Владимиром Гусевым: картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до ее окончания.
— Владислав Кононов, российский историкРЕН ТВ вчера в 04:47
с чего всё началось
«Состояние картины "Ай-Петри" Куинджи не препятствует ее кратковременному экспонированию при условии помещения под стекло»,— сообщил директор департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов в Twitter.Коммерсантъвчера в 04:48
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После кражи полотна Куинджи в Третьяковской галерее на картины установят электронные датчики
Афиша Daily28 января в 04:58
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