Общество

Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водахRT на русском 08:55

Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах. Об этом заявили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.
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В российских водах начали укладывать первую нитку «Северного потока-2»

Московский Комсомолец09:39

В Госдуме назвали «Северный поток — 2» экономически оправданным

RT на русском11:28

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

РБК09:50

Госдума назвала «Северный поток — 2» экономически оправданным

Телеканал 360°14:43

В российских водах началась укладка газопровода «Северный поток-2»

Российская газета09:37

Начались работы по укладке «Северного потока – 2» в российских водах

Известия09:15

Начались работы по укладке труб «Северного потока - 2» в российских водах

ТАСС09:14
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Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Политика

Захарова рассказала о последствиях вмешательства США в дела Венесуэлы

Если США не прекратят свою политику вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, ситуация может дойти до стадии коллапса.
Обновлено в 15:46
Происшествия

В Петербурге эвакуируют «Ленты» и «Макдоналдсы»

Вечером 30 апреля в Петербурге продолжается волна эвакуаций магазинов и других мест скопления людей, сообщают в соцсетях очевидцы.
Обновлено в 15:16
Политика

США удерживают в заключении сотни боевиков ИГ из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти удерживают в заключении 1,8 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые были взяты в плен в Сирии.
Обновлено в 13:17
Политика

Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Интернет

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.
Обновлено в 14:33
Политика

Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Футбол

Банк ВТБ купил футбольный клуб «Динамо» за 1 рубль

Обновлено в 13:00
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Общество

Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия

Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Теннис

Шарапова ощутила себя по-настоящему русской

Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Здоровье

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Елизавета II первой побывала в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

Все пасхальные выходные Елизавета II оставалась в Виндзорском замке, который находится недалеко от коттеджа принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 09:37
Хоккей

Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Антонов рассказал об опасности концепции победы в ядерной войне

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что рассуждения о победе в ядерной войне пугают его.
Обновлено в 16:41
Политика

ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом

Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги президентских выборов и объявила Владимира Зеленского победителем.
Обновлено в 07:15
Наука

Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной

Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 02:36
Технологии

ВНИИ труда составил список новых профессий в России

Специалисты ВНИИ составили список профессий, которые недавно появились на российском рынке труда.
Обновлено в 10:30
Политика

Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием

Обновлено в 14:32
Экономика

Малый бизнес заявил об угрозе массового закрытия несетевых магазинов

Действительно, описанные изменения налоговой системы с 2020 года могут привести к дополнительным финансовым проблемам в сфере малого бизнеса, следствием чего станет закрытие части маленьких магазинов и аптек, то есть и высвобождение работников.
Обновлено вчера в 07:12
Политика

Минск отклонил предложение Литвы по БелАЭС

Белоруссия отклонила предложение литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса, который призвал превратить строящуюся в Островце БелАЭС в электростанцию, работающую на газе, говорится в ответе белорусского премьера Сергея Румаса.
Обновлено в 10:16
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика

Зеленский снова извинился перед Кадыровым

Обновлено в 13:09
Общество

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Общество

Император Японии Акихито отрекся от престола

Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.
Обновлено в 04:42
Футбол

«Атлетико» хочет подписать защитника «Порту» Фелипе на замену Годину

Ранее сообщалось, что «Атлетико» подпишет левого защитника «Порту» Алекса Теллеса и капитана команды, хавбека Эктора Эрреру.
Обновлено в 15:57
Общество

Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки

Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.
Обновлено в 10:53
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