Общество
Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водахRT на русском 08:55
Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах. Об этом заявили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Общество
Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета
Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за счет бюджета услуги няни.
Обновлено в 05:01
Политика
Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии
Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.
Обновлено в 10:21
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
Обновлено в 07:05
Политика
У берегов Норвегии поймали российского кита-разведчика
Рыбаки, ведущие промысел у северного побережья Норвегии, заметили кита-белуху с креплениями для камер.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Медсестра уволилась в Татарстане после скандального видео
Работница больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах уволилась после видео в соцсетях, на котором она запечатлена в нетрезвом состоянии, сообщает администрация медучреждения.
Обновлено в 05:55
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме
Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Общество
Ревизоров шоу «Голос. Дети» проверят на детекторе лжи
После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.
Обновлено вчера в 13:14
Игры
Опубликованы рендеры консоли Sony PlayStation 5
Обновлено в 09:58
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»
Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Элементы новейшей ЗРС С-500 успешно прошли полигонные испытания
Генерал-лейтенант Александр Горьков, ранее занимавший пост начальника зенитно-ракетных войск, рассказал, что новое поколение ЗРС С-500 может использоваться для противоракетной обороны и борьбы с баллистическими блоками.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Министр социальной политики Украины Андрей Рева должен быть немедленно уволен со своей должности после его скандальных заявлений о жителях Донбасса.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Командующий парадом Победы оценил кабриолет Aurus
Командующий парадом Победы главком Сухопутных войск России Олег Салюков оценил новый кабриолет Aurus после первой ночной тренировки на Красной площади, которая прошла в понедельник.
Обновлено в 04:47
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Политика
Ходченкова с теплотой вспоминает о съёмках с Зеленским
Актриса Светлана Ходченкова тепло отозвалась о коллеге Владимире Зеленском, победившем на выборах президента Украины.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Дагестане пособника Басаева приговорили к 13 годам колонии
Верховный суд ЧР признал Муласанова и еще четверых участников нападения виновными в бандитизме (ст. 209 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ) и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:04
Политика
Зеленский ответил на критику за непосещение храма на Пасху
Мужчина раскритиковал Зеленского за непосещение храма во время Пасхи. Как известно, Зеленский уехал на краткосрочный отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 12:06
Гаджеты
Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП
Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
Обновлено в 01:28
Авто
На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed
Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Авто
Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара
Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50