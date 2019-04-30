Общество

Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водахRT на русском 08:55

Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах. Об этом заявили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.
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В российских водах началась укладка газопровода «Северный поток-2»

Российская газета09:37

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

РБК09:50

В российских водах начали укладывать первую нитку «Северного потока-2»

Московский Комсомолец09:39

В Госдуме назвали «Северный поток — 2» экономически оправданным

RT на русском11:28

Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах

ФАН09:17

Начались работы по укладке «Северного потока – 2» в российских водах

Известия09:15

Начались работы по укладке труб «Северного потока - 2» в российских водах

ТАСС09:14
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Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено в 10:48
Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»

Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:19
Экономика

Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год

На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
Обновлено в 11:13
Политика

Зеленский объявил конкурс на должность своего советника

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram объявил конкурс на должность советника будущего главы государства.
Обновлено в 12:44
Кино

В США умер режиссер Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:32
Политика

МИД России призвал отказаться от насилия в Венесуэле

Призываем отказаться от насилия.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В ЮАР около 1800 рабочих оказались заблокированы в шахте

Около 1,8 тысячи рабочих заблокированы в платиновой шахте горнодобывающей компании Sibanye в городе Рюстенбург в ЮАР, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 12:30
Экономика

В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Хоккей

Марков и еще семь игроков покинули клуб КХЛ «Ак Барс»

Обновлено в 11:39
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Политика

Как Макрон и Меркель решают конфликт между Сербией и Косово

Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Двухлетняя дочка Полины Гагариной ругается матом

Супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пожаловался подписчикам на свою дочь.
Обновлено в 12:15
Гаджеты

Смартфон Energizer не смог собрать необходимых для выпуска средств

Компания запустила сбор денежных средств на выпуск мобильного устройства. Результаты оказались неутешительными.
Обновлено в 12:28
Общество

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников шоу Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Политика

В Госдуму внесли проект о наказании чиновников за оскорбление граждан

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внёс в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий введение уголовного наказания для представителей власти за оскорбление граждан или других чиновников.
Обновлено в 08:58
Интернет

Число зарегистрированных пользователей Steam превысило 1 млрд

База зарегистрированных учётных записей Steam превысило 1 млрд. Об этом сообщает портал PC GamesN.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Тульской области столкнулись автобус из Молдавии и легковушка

Три человека пострадали в столкновении автобуса "Кишинев - Москва" с легковым автомобилем в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 12:04
Финансы

Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Путешествия

На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест

В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Участник банды Басаева получил 13 лет

13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Хоккей

Ковальчук выбран капитаном сборной России по хоккею

Ассистентами капитана станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором

Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
Обновлено в 10:27
Авто

Новый среднемоторный Chevrolet Corvette показали на видео

За два с половиной месяца до премьеры Chevrolet опубликовал видео-тизер новинки: в ролике запечатлен заезд Corvette по трассе Нюрбургринг.
Обновлено в 11:32
Общество

Собянин открыл исторические фонтаны на ВДНХ после реставрации

Знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» заработали на ВДНХ после продолжительной реставрации.
Обновлено в 08:19
Политика

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка

Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
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