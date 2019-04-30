Общество
Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водахRT на русском 08:55
Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах. Об этом заявили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено в 10:48
Футбол
Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»
Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:19
Экономика
Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год
На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
Обновлено в 11:13
Политика
Зеленский объявил конкурс на должность своего советника
Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram объявил конкурс на должность советника будущего главы государства.
Обновлено в 12:44
Кино
В США умер режиссер Джон Синглтон
Обновлено вчера в 19:32
Политика
МИД России призвал отказаться от насилия в Венесуэле
Призываем отказаться от насилия.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В ЮАР около 1800 рабочих оказались заблокированы в шахте
Около 1,8 тысячи рабочих заблокированы в платиновой шахте горнодобывающей компании Sibanye в городе Рюстенбург в ЮАР, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 12:30
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Хоккей
Марков и еще семь игроков покинули клуб КХЛ «Ак Барс»
Обновлено в 11:39
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Политика
Как Макрон и Меркель решают конфликт между Сербией и Косово
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Двухлетняя дочка Полины Гагариной ругается матом
Супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пожаловался подписчикам на свою дочь.
Обновлено в 12:15
Гаджеты
Смартфон Energizer не смог собрать необходимых для выпуска средств
Компания запустила сбор денежных средств на выпуск мобильного устройства. Результаты оказались неутешительными.
Обновлено в 12:28
Общество
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников шоу Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Политика
В Госдуму внесли проект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внёс в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий введение уголовного наказания для представителей власти за оскорбление граждан или других чиновников.
Обновлено в 08:58
Интернет
Число зарегистрированных пользователей Steam превысило 1 млрд
База зарегистрированных учётных записей Steam превысило 1 млрд. Об этом сообщает портал PC GamesN.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Тульской области столкнулись автобус из Молдавии и легковушка
Три человека пострадали в столкновении автобуса "Кишинев - Москва" с легковым автомобилем в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 12:04
Финансы
Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля
Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Участник банды Басаева получил 13 лет
13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Хоккей
Ковальчук выбран капитаном сборной России по хоккею
Ассистентами капитана станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором
Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
Обновлено в 10:27
Авто
Новый среднемоторный Chevrolet Corvette показали на видео
За два с половиной месяца до премьеры Chevrolet опубликовал видео-тизер новинки: в ролике запечатлен заезд Corvette по трассе Нюрбургринг.
Обновлено в 11:32
Общество
Собянин открыл исторические фонтаны на ВДНХ после реставрации
Знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» заработали на ВДНХ после продолжительной реставрации.
Обновлено в 08:19
Политика
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка
Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22