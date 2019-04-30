Общество

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водахРБК 09:50

Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении оператора проекта — Nord Stream 2 AG. В России, согласно заявлению пресс-службы, работает судно Solitaire (принадлежит швейцарской компании Allseas).
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В Госдуме назвали «Северный поток — 2» экономически оправданным

RT на русском11:28

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

РБК09:50

Начались работы по укладке «Северного потока – 2» в российских водах

Известия09:15

В российских водах началась укладка газопровода «Северный поток-2»

Российская газета09:37

Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах

ФАН09:17

В российских водах начали укладывать первую нитку «Северного потока-2»

Московский Комсомолец09:39

Начались работы по укладке труб «Северного потока - 2» в российских водах

ТАСС09:14
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