Общество
Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водахРБК 09:50
Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении оператора проекта — Nord Stream 2 AG. В России, согласно заявлению пресс-службы, работает судно Solitaire (принадлежит швейцарской компании Allseas).
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Финансы
Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля
Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Политика
Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле
Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
Обновлено в 12:41
Авто
На базе Lada Raven создадут «российский ответ Tesla»
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Политика
Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Авто
Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus
В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Общество
Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе
Сообщалось, что работникам завода было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 08:50
Кино
Скончалась французская актриса Анемон
Французская актриса Анна Бургиньон, выступавшая под псевдонимом "Анемон", скончалась на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте
Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Футбол
Мгновения 26-го тура РПЛ
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Певец Шура проиграл суд за квартиру
К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Хоккей
ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Маминым на два года
Обновлено в 13:15
Теннис
Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской
Обновлено в 11:53
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Представители Talpa отметили, что "Первый канал" обратился за аудитом к независимым экспертам — компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе
Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 10:17
Политика
Названы сроки проведения инаугурации Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня, пишет «Страна.ua».
Обновлено в 08:32
Кино
В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»
На YouTube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер фильма «Соник в кино».
Обновлено в 13:21
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Американские военные прибыли в ливийский город Мисрата
Американские военные прибыли в город Мисрата на северо-западе Ливии к востоку от столицы страны Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на источник в городе.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Кино
Трусова исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен
Двукратная чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Александра Трусова в следующем сезоне исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен – главной героини сериала "Игра престолов".
Обновлено в 09:05
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25