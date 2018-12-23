Армия и оружие

Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии
РБК
вчера в 19:22

Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне. В документе, как рассказал собеседник, указаны точные сроки вывода, но телеканалу их он не разгласил. Позже информацию о подписании документа президентом подтвердили в Пентагоне.
РБКвчера в 19:22
с чего всё началось
Указ о предстоящем выводе американских военных из Сирии подписан, сообщает
 телекомпания CNN со ссылкой на должностное лицо в министерстве обороны страны.
Ведомостивчера в 19:48

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Уходящий глава Пентагона подписал указ о выводе американских войск из Сирии

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