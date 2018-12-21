Финансы
Основные фондовые индексы США потеряли за неделю 7–8%, сообщает AFP. Индексы Dow Jones и Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, S&P — с 2011 года.
Коммерсантъ18:30
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Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено в 13:04
Финансы
МВФ выделил Украине новый транш в $1,4 млрд
Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда – $1,4 млрд из одобренных ей $3,9 млрд.
Обновлено в 08:04
Финансы
Центробанк провёл стресс-тест финансового рынка
Стресс-тестирование базировалось на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на финансовых рынках по состоянию на декабрь этого года, уточняют в ЦБ.
Обновлено в 07:21
Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34
Финансы
В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками
Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено в 13:00
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено в 16:12
Финансы
Денежная база в РФ выросла за неделю на 162,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в РФ увеличился за период с 30 ноября по 7 декабря 2018 года на 162,5 млрд рублей, достигнув 10 трлн 378,6 млрд рублей, следует из материалов Банка России.
Обновлено в 09:51
Финансы
Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца
В четверг торги закрылись на отметке 68,32 руб. Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб.
Обновлено в 12:52
Финансы
Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж
Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено в 05:10
Финансы
Денежный рынок: сохраняются прежние тенденции
Изменения на других кривых вчера были менее значительными: ставки кросс-валютного свопа сместились выше на 3-5 бп, ставки процентных свопов в целом остались на прежних уровнях.
Обновлено в 02:28
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено в 02:25
Финансы
BMO: евро с началом нового года обновит минимумы
В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.
Обновлено в 01:42
Финансы
Падение доллара может сдержать статистика
Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.
Обновлено в 00:58
Финансы
Потребительское доверие в Италии в декабре снизилось больше прогноза
Индекс потребительского доверия в Италии в декабре 2018 года упал до 113,1 пункта со 114,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat.
Обновлено в 05:02
Финансы
Газпромбанк рассчитывает до конца года получить от «Газпрома» 10 млрд рублей капитала
Газпромбанк (ГПБ) до конца 2018 года рассчитывает получить от своего основного акционера - "Газпрома" - бессрочные субординированные депозиты в размере 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:41