Экономика

Уход за пожилыми и инвалидами может стать частью соцстрахованияСаминвестор 04:44

Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что долговременный уход за пожилыми и инвалидами может стать частью системы социального страхования в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Систему соцстрахования России захотели изменить

Lenta.ru04:28

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода

Коммерсантъ24 мая в 10:42

Уход за пожилыми и инвалидами могут сделать государственной страховой услугой

ФедералПресс01:55

В России может появиться вид соцстрахования, который позволит финансировать уход за инвалидами и пожилыми

Реальное время00:49

Уход за пожилыми может стать госуслугой

News.ruвчера в 19:51

Заголовки утра. 27 мая

Полит.ру02:00

Финомбудсмен считает, что резерв ПФР можно использовать для страхования системы ухода

ТАСС24 мая в 08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика

Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов в РФ

Титов указал на то, что самой большой проблемой является применение в отношении бизнесменов меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, что является «очень сильным негативным влиянием на бизнес».
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе

В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Обновлено в 05:10
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Гаджеты

В Windows прекратили работать с Huawei

Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Красноярске девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой

Семилетняя девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой в Ленинском районе Красноярска, сообщает управление СК по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:39
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз

Обновлено в 08:15
Кино

Джеймс Макэвой заявил об уходе из «Людей Икс»

Совсем скоро на большие экраны российских кинотеатров выйдет фильм «Люди Икс: Темный Феникс».
Обновлено в 04:45
Футбол

Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ

Лучшим бомбардиром первенства стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, забивший 15 мячей в 30 матчах.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика

Закончился завод: российское машиностроение оставляют без субсидий

Российское сельхозмашиностроение планируют оставить без ключевой меры поддержки.
Обновлено 24 мая в 17:01
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Футбол

Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ

Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда система видеопомощи арбитров (VAR) будет запущена в чемпионате России.
Обновлено в 06:44
Общество

Матвиенко, Беглов и депутаты ЗакСа возложили цветы к Медному всаднику

В торжестве приняла участие спикер Совфеда, экс-губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко, полпред президента по СЗФО Александр Гуцан, врио градоначальника Александр Беглов, председатель и депутаты Заксобрания, члены правительства города, судейский корпус, представители ЗВО и ВМФ и другие.
Обновлено в 03:56
Гаджеты

Владелец TikTok намерен создать собственный смартфон

Базирующаяся в Китае компания ByteDance, которой принадлежит набирающий популярность сервис для обмена короткими видеороликами TikTok, разрабатывает собственный смартфон.
Обновлено в 07:46
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия

СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

Обновлено вчера в 19:09
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу

В Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 07:23
Футбол

УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 07:00
Авто

Лишенных прав автолюбителей хотят выслеживать с помощью камер

Поиск нарушителей планируется с помощью камер видеофиксации нарушений ПДД, после чего данные будут передаваться сотрудникам ГИБДД для оперативного перехвата проштрафовавшихся граждан.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Найденный в пруду автомобиль волейболиста Волкова ранее был угнан

Обновлено в 07:40
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

Обновлено в 03:56
Авто

Fiat Chrysler и Renault обсуждают полное слияние

Обновлено в 06:57
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Кино

Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала

Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
Обновлено в 07:23
Общество

Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян

Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.
Обновлено в 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное