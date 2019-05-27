Экономика
Уход за пожилыми и инвалидами может стать частью соцстрахованияСаминвестор 04:44
Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что долговременный уход за пожилыми и инвалидами может стать частью системы социального страхования в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
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