Уход за пожилыми и инвалидами может стать частью соцстрахованияСаминвестор 04:44

Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что долговременный уход за пожилыми и инвалидами может стать частью системы социального страхования в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Уход за пожилыми и инвалидами может стать частью соцстрахования

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