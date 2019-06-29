Гаджеты
Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларовПрофиль вчера в 17:02
Акции компании Apple на бирже Nasdaq опустились на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на $9 млрд после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, пишет Forbes. Айв сообщил о завершении работы в Apple накануне.
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Акции компании Apple упали в цене после сообщений об уходе главного дизайнера Джонатана Айва
Эхо Москвывчера в 12:31
Ушла эпоха. Акции Apple подешевели после новостей об увольнении главного дизайнера
Фонтанка.Рувчера в 08:08
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
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