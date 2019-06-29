Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларовПрофиль вчера в 17:02

Акции Apple на Nasdaq в четверг после закрытия торгов подешевели на 1,5%, а капитализация компании сократилась на $9 млрд — до $919,02 млрд. Так рынок отреагировал на новости о том, что компанию собирается покинуть главный дизайнер Джонатан Айв, отвечавший за все дизайнерские решения.

с чего всё началось

Акции компании Apple на бирже Nasdaq опустились на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на $9 млрд после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, пишет Forbes. Айв сообщил о завершении работы в Apple накануне.

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