Гаджеты

Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларовПрофиль вчера в 17:02

Акции компании Apple на бирже Nasdaq опустились на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на $9 млрд после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, пишет Forbes. Айв сообщил о завершении работы в Apple накануне.
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Акции компании Apple упали в цене после сообщений об уходе главного дизайнера Джонатана Айва

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Джонатан Айв
Американский дизайнер
Англо-американский дизайнер, главный директор по дизайну компании Apple. Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
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