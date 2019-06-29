Экономика

Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларовLenta.ru вчера в 10:53

Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на 9 миллиардов долларов, пишет Forbes. Причиной стала новость о том, что главный дизайнер Apple Джонни Айв покидает компанию.
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Капитализация Apple снизилась на $9 млрд на фоне ухода главного дизайнера

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Акции Apple упали после сообщений об уходе создателя дизайна iPad и iMac

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Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 10:53

Акции компании Apple упали в цене после сообщений об уходе главного дизайнера Джонатана Айва

Эхо Москвывчера в 12:31

Ушла эпоха. Акции Apple подешевели после новостей об увольнении главного дизайнера

Фонтанка.Рувчера в 08:08

Новость об уходе главного дизайнера стоила Apple $9 млрд

Ведомостивчера в 07:57

Капитализация Apple снизилась на $9 млрд на новостях о предстоящем уходе главного дизайнера

Forbesвчера в 06:41
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ

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Эриксен все ближе к переходу в «Реал», игрок ищет жилье в Мадриде

В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 35 матчей в АПЛ и забил 8 голов.
Обновлено в 01:44
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Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами.
Обновлено в 02:22
Общество

Проблема «сабстанса» в офшорах: стоит ли волноваться владельцам яхт?

Кайманы и БВО предлагают максимально простую процедуру регистрации яхт, минимальные требования к эксплуатации и, при определенных условия, конфиденциальность владения.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено

Сотрудники РЖД завершили аварийно-восстановительные работы на станции «Сходня», движение по направлению Москва-Петербург было восстановлено в 18:08.
Обновлено вчера в 13:34
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Черышев анонсировал свой переход в «Валенсию»

Обновлено в 01:56
Общество

Жара во Франции побила исторический рекорд

26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
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Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.
Обновлено вчера в 13:27
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Путин заявил, что на саммите G20 нет прорывов

Обновлено в 03:13
Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения

Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.
Обновлено вчера в 09:11
Автоспорт

Даниил Квят: Сегодня был сложный день

Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своем диагнозе

Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Общество

Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье

По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
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Футбол

Глушаков подписал контракт с «Ахматом»

Обновлено в 03:27
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о статусе Крыма

Первой здравой мыслью назвал слова экс-президента Украины Петра Порошенко о Крыме член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, сообщает РИА ФАН.
Обновлено вчера в 06:26
Политика

Глава МИД Испании объяснил, почему назвал Россию врагом

Ранее МИД России вызвал посла Испании Фернандо Вальдеррама Пареху.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка Америки

Победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, где форвард сборной Чили и «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес забил победный гол и вывел свою команду в полуфинал турнира.
Обновлено в 02:00
Космос

Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска

Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
Обновлено вчера в 09:36
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Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT

Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 02:43
Общество

Из крупнейшего сервиса с авиабилетами пропали рейсы в Крым

Из сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner пропали рейсы в Крым.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатию

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:55
Общество

Дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Облачная погода, сильный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому

С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Политика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии договорился о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 03:24
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
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Джонатан Айв
Американский дизайнер
Англо-американский дизайнер, главный директор по дизайну компании Apple. Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
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