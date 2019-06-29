Экономика
Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларовLenta.ru вчера в 10:53
Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на 9 миллиардов долларов, пишет Forbes. Причиной стала новость о том, что главный дизайнер Apple Джонни Айв покидает компанию.
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Акции компании Apple упали в цене после сообщений об уходе главного дизайнера Джонатана Айва
Эхо Москвывчера в 12:31
Ушла эпоха. Акции Apple подешевели после новостей об увольнении главного дизайнера
Фонтанка.Рувчера в 08:08
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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