Армия и оружие

Уход американских военных из Сирии назвали уловкой против России
Lenta.ru
05:32

Полковник считает, что США «ликвидировали фактор, заставлявший объединяться этих партнеров в регионе», и это хорошо. 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).
Lenta.ru05:32
с чего всё началось
Как заявил военный в эфире
 Fox News, Россия долгое время налаживала отношения с Ираном, Турцией и другими сирийскими участниками, а вывод войск США вынудит её выбирать между сторонами.
RT на русском00:59

Подробнее о событии

Россия скептично восприняла «хитрость» США в Сирии

Телеканал 360°04:38

Американский полковник рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

Газета.Ru03:32

Военный США заявил, что России придётся «делать выбор» в Сирии

RT на русском00:59

Вывод войск США из Сирии сочли военной хитростью

РЕН ТВвчера в 23:08

Американский полковник рассказал, как США перехитрили Россию в Сирии

URA.Ruвчера в 21:29

Американский военный назвал вывод войск США из Сирии «хитрым шагом» Вашингтона

ТК Звездавчера в 21:19

Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

РИА Новостивчера в 18:12
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Космос

Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»

Обновлено в 03:00
Происшествия

На месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки

На месте обрушения жилого дома в Магнитогорске пока не было найдено следов взрывчатых веществ.
Обновлено 01 января в 16:12
Происшествия

Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья

Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Обновлено вчера в 08:53
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец оказался британцем

Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан имеет также и британское гражданство.
Обновлено в 04:42
Политика

Bild: Меркель стала жертвой хакерской атаки

Жертвами хакерской атаки в Германии стали члены кабмина и партий, журналисты, а также канцлер страны Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
Обновлено в 05:26
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Спорт

В ВАДА предпочли не спешить с вердиктом по статусу РУСАДА

Вице-президент Линда Хеллеланд и комиссия спортсменов ВАДА призвали принять срочные меры, касающиеся статуса РУСАДА.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие

Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»

"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал источник.
Обновлено в 05:24
Политика

Путин поздравил Церетели с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием и отметил высокое признание, которым пользуются творческие идеи скульптора среди любителей искусства.
Обновлено в 04:28
Общество

Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана

Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Происшествия

В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома

Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 02:54
Общество

Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:05
Общество

В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

Обновлено в 04:11
Гаджеты

Первый складной смартфон от Xiaomi с гибким экраном попал на видео

На видео удалось запечатлеть первый складной смартфон производства Xiaomi с гибким экраном.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Двое детей погибли в ДТП в Свердловской области

Четыре человека погибли в ДТП с участием лесовоза в Горноуральском городском округе Свердловской области.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие

Уход американских военных из Сирии назвали уловкой против России

Обновлено в 05:32
Происшествия

Завершена спасательная операция на месте взрыва в Магнитогорске

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на замглавы МЧС Александра Чуприяна, в результате проведённой поисково-спасательной операции на месте трагедии удалось найти и извлечь из-под обломков тела 39 человек.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

В Магнитогорске опознаны тела всех погибших при взрыве газа

Тела всех погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске опознаны.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Дальнюю авиацию России пополнят четыре ракетоносца Ту-95МС

Обновлено в 05:42
Происшествия

Опубликован список погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Администрация города Магнитогорска Челябинской области опубликовала на своём сайте имена всех погибших в результате обрушения подъезда жилого дома, которое произошло после взрыва бытового газа.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Новгородской области шесть человек погибли при пожаре в частном доме

Возгорание в частном доме в деревне Большое Боротно Окуловского района произошло в ночь с 3 на 4 января.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Трамп опубликовал мем с отсылкой на «Игру престолов»

Обновлено вчера в 22:42
Политика

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Обновлено в 02:16
Политика

Запашный прокомментировал идею запретить детям посещение цирков

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить несовершеннолетним вход на цирковые представления с участием дрессированных зверей.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Орске четыре человека погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 05:06
Политика

МИД Польши заявил, что не считает Туска своим представителем в ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе, заявил в интервью Polska Times глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Новочеркасске обрушилась часть здания

В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Путин пообещал девочке из Сочи исполнить мечту

Президент России Владимир Путин во время посещения благотворительного матча между "Легендами хоккея" и "Ночной хоккейной лиги" пообещал исполнить желание еще одного ребенка, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 04:59
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