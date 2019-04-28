Политика

Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в РадеГазета.Ru 10:14

Киев же не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском, подчеркнула Геращенко. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.
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Ирина Геращенко
Для реализации политического блока Минских соглашений Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев.
— Ирина Геращенко, украинский политикЦарьград 10:36

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Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов с 2007 года.
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