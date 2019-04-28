Политика
Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в РадеГазета.Ru 10:14
Киев же не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском, подчеркнула Геращенко. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.
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Для реализации политического блока Минских соглашений Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев.
— Ирина Геращенко, украинский политикЦарьград 10:36
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