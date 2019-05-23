Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силуРИА Новости 01:29
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу. "Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года", — добавляется в тексте документа.
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Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Наука
Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»
Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии
О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский ждет от Хомчака десоветизации украинской армии
Обновлено в 05:46
Политика
На Порошенко подали заявление об отмывании средств и неуплате налогов
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в четверг зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) заявление о якобы отмывании средств и неуплате налогов Петром Порошенко, будет требовать ареста активов экс-президента Украины.
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Авто
Lada Granta стала самым популярным автомобилем на Северном Кавказе
Lada Granta стала самым популярным автомобилем на Северном Кавказе с результатом 775 реализованных экземпляров, что на 25,4% больше.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $69
Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 г. - данные торгов.
Обновлено в 09:43
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Политика
Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Политика
Захарова прокомментировала закупки США нефти из Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы.
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Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Общество
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом
Обновлено в 06:12
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Культура
В Петербурге открывается XIV Международный книжный салон
В четверг, 23 мая, стоится торжественное открытие XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона.
Обновлено в 03:51
Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
Путин вручил награды Инфантино и Симоняну
Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту ФИФА Джанни Инфантино.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Украинские раскольники хотят натравить Константинополь на Филарета
Перспективы раскольнического формирования «Православная церковь Украины» не самые радужные на фоне бунта дважды самопровозглашенного киевского патриарха Филарета, ведь ситуация может закончиться отзывом томоса.
Обновлено в 07:04
Футбол
Мустафи: «Хотим выиграть финал Лиги Европы ради Мхитаряна»
Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи в интервью Kicker заявил, что в финале Лиги Европы против "Челси" "канониры" будут биться в том числе и ради полузащитника Генриха Мхитаряна, который не полетит на матч из соображений безопасности.
Обновлено в 07:33
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.
Обновлено вчера в 08:17