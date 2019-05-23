Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силуРИА Новости 01:29

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу. "Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года", — добавляется в тексте документа.

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

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