Футбол
«Уимблдон» обыграл «Вест Хэм» в Кубке АнглииСпорт-Экспресс 16:48
"Уимблдон" на своем поле обыграл "Вест Хэм" в 1/16 финала Кубка Англии - 4:2. Дубль в составе хозяев сделал Скотт Васгтафф.
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«Уимблдон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Кубка Англии 26 января 2019 года
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