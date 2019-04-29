Музыка
Угрозы поступают дочери Алсу после скандалаСоловей.инфо 02:32
Напомним, что после победы Абрамовой разгорелся скандал. Редакторов шоу пользователи обвинили в подтасовке голосов.
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«Угрозы, негатив, помои»: менеджер Алсу высказалась о травле Микеллы
Московский Комсомолецвчера в 16:00
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Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Транспорт
В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов
Водители притормаживают перед камерой, но потом снова набирают скорость.
Обновлено вчера в 01:31
Шоу-бизнес
Пугачева вручила награды проигравшим участникам шоу «Голос. Дети»
Участники телешоу получили по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Эту премию эстрадная исполнительница основала 14 лет назад.
Обновлено вчера в 04:14
Энергетика
«СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 03:06
Хоккей
Вратарь «Каролины» Макэлинни признан первой звездой дня в НХЛ
Первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал голкипер «Каролины Харрикейнз» Кёртис Макэлинни.
Обновлено в 03:35
Общество
KFC проводит ребрендинг в России
Входящая в тройку крупнейших игроков на рынке фаст-фуда в России компания KFC объявила о начале проведения ребрендинга.
Обновлено в 02:24
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
На Шри-Ланке запретили закрывать лица
На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Футбол
Смольников: «Перед игрой яйцами не бились»
Защитник "Зенита" Игорь Смольников в эфире клубного телеканала дал комментарий после победы над "Крыльями Советов".
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Общество
В Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков
За 28 апреля и ночь на 29 апреля в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова сегодня утром составила 15 см.
Обновлено в 04:10
Политика
В Раде потребовали отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса
Россия должна отказаться от решения об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено вчера в 08:17
Культура
Первый канал огласил результаты голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:30
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Культура
Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»
Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя
Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.
Обновлено в 03:43
Общество
Медведев поручил изменить график работы школ и детских садов
Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по изменению графика работы школ и детских садов.
Обновлено 27 апреля в 04:05
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие
В Китае испытали противокорабельную гиперзвуковую ракету
В Китае испытали гиперзвуковую противокорабельную ракету. Она способна преодолеть противоракетную оборону неприятеля.
Обновлено в 03:38