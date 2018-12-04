Происшествия

Угроза взрыва на московских вокзалах не подтвердилась
Интерфакс
14:09

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов в зданиях всех девяти московских вокзалов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "Информация об угрозе взрыва на вокзалах в ходе проверки не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
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Угроза взрыва на московских вокзалах не подтвердилась

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Источник: угрозы взрывов на всех московских вокзалах не подтвердились

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Москва 2413:35

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