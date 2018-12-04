Происшествия
Угроза взрыва на московских вокзалах не подтвердилась
Угроза взрыва на московских вокзалах не подтвердиласьИнтерфакс14:09
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов в зданиях всех девяти московских вокзалов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "Информация об угрозе взрыва на вокзалах в ходе проверки не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс14:09
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Проверки проводят на Киевском и Курском вокзалах Москвы из-за анонимных сообщений
Агентство Москва11:53
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Происшествия
Для тушения склада с бумагой в Петербурге задействовали пожарный поезд
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Происшествия
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Следствие завершило расследование в отношении подростка, напавшего в январе на среднеобразовательную школу № 5 в городе Улан-Удэ, его признали невменяемым, дело передано в суд, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Обновлено в 20:57
Происшествия
Появились первые кадры с места взрыва в подмосковной многоэтажке
Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва в подмосковном городе Куровское, где 4 декабря в квартире многоэтажки взорвалась граната.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Рейс из Сочи в Краснодар отменили после неполадок с шасси
Рейс авиакомпании UTair из Сочи в Краснодар отменили после того, как борт вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси, сообщил ТАСС представитель авиакомпании.
Обновлено в 16:32
Происшествия
На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине
"Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю проводится доследственная проверка по сообщению об обнаружении тела 9-летнего мальчика в запертой стиральной машине в одной из квартир населенного пункта в Елизовском районе", - говорится в сообщении.
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Происшествия
Концерт группы IC3PEAK начался в Саратове с почти часовой задержкой
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Происшествия
Алексей Панин прокомментировал свой новый дебош в самолете
Актер Алексей Панин отреагировал на сообщения о том, что он устроил дебош в самолете, летевшем из Стамбула в Москву.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Военный с оружием самовольно покинул стратегический объект в Муроме
Военнослужащий, охранявший стратегический мост в городе Муром Владимирской области, самовольно покинул объект с оружием и направился в Москву.
Обновлено в 20:50
Происшествия
Знакомая Ломакина рассказала о погибшем футболисте
Знакомая футболиста "Локомотива" Алексея Ломакина рассказала о погибшем спортсмене.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Москвич чуть не лишился руки после укуса паука из пакета с инжиром
В четвертую клиническую больницу Москвы поступил мужчина, укушенный ядовитым пауком.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Италии арестовали предполагаемого главу мафии «Коза ностра»
Не менее 46 человек задержаны на острове Сицилия в рамках расследования о новом "куполе" местной мафии "Коза ностра".
Обновлено в 19:24
Происшествия
В Сочи прекратили дело о гибели ребёнка в ливневой канаве
Дело о гибели семилетнего мальчика в ливневой канаве в Сочи прекращено в связи с примирением сторон.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Полиция Краснодара отказалась возбуждать дело против рэпера Хаски
Отдел Центрального округа УМВД по Краснодару вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 12:27
Происшествия
Чайке и Бастрыкину пожаловались на пытки во Владимирском централе
По словам Кайфаджяна, речь идет о тюрьме № 2 УФСИН России по Владимирской области (Владимирском централе), куда заключенного перевели из ИК-16 в Архангельской области.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Участники «бессрочного протеста» в Петербурге сообщили о нападении
В Петербурге на активистов «бессрочного протеста» напали неизвестные и избили, сообщается в телеграм-канале «Бессрочный протест|СПб».
Обновлено в 19:15