Происшествия
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов в зданиях всех девяти московских вокзалов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "Информация об угрозе взрыва на вокзалах в ходе проверки не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс14:09
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Проверки проводят на Киевском и Курском вокзалах Москвы из-за анонимных сообщений
Агентство Москва11:53
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Происшествия
В Петербурге горит склад бумажной продукции
Обновлено в 16:27
Происшествия
Рейс из Сочи в Краснодар отменили после неполадок с шасси
Рейс авиакомпании UTair из Сочи в Краснодар отменили после того, как борт вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси, сообщил ТАСС представитель авиакомпании.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Напавшего на школу в Бурятии подростка признали невменяемым
Следствие завершило расследование в отношении подростка, напавшего в январе на среднеобразовательную школу № 5 в городе Улан-Удэ, его признали невменяемым, дело передано в суд, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Обновлено в 16:32
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва в подмосковном городе Куровское, где 4 декабря в квартире многоэтажки взорвалась граната.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Концерт группы IC3PEAK начался в Саратове с почти часовой задержкой
Концерт группы IC3PEAK начался в Саратове с почти часовой задержкой в связи с проверками концертной площадки, сообщили ТАСС в администрации заведения.
Обновлено в 16:31
Происшествия
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Обновлено в 12:24
Происшествия
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Актер Алексей Панин отреагировал на сообщения о том, что он устроил дебош в самолете, летевшем из Стамбула в Москву.
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Происшествия
Москвич чуть не лишился руки после укуса паука из пакета с инжиром
В четвертую клиническую больницу Москвы поступил мужчина, укушенный ядовитым пауком.
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Происшествия
В Армении нашли черный ящик разбившегося Су-25
Специалисты обнаружили бортовой самописец - черный ящик потерпевшего крушение во вторник штурмовика Су-25УБ Вооруженных сил Армении.
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В Сочи прекратили дело о гибели ребёнка в ливневой канаве
Дело о гибели семилетнего мальчика в ливневой канаве в Сочи прекращено в связи с примирением сторон.
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Чайке и Бастрыкину пожаловались на пытки во Владимирском централе
Президент АНО «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян направил генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину обращения, в которых сообщил, что осужденному в колонии во Владимирской области отрезали язык.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Италии арестовали предполагаемого главу мафии «Коза ностра»
Не менее 46 человек задержаны на острове Сицилия в рамках расследования о новом "куполе" местной мафии "Коза ностра".
Обновлено в 14:38
Происшествия
Два человека погибли в столкновении с грузовиком под Петербургом
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, при столкновении грузового автомобиля и Renault Logan погибли на месте мужчина и женщина, находившиеся в легковом автомобиле.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело
Генпрокуратура сообщила, что в отношении руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 14:33
Происшествия
Избивший пассажира электрички охранник получил сотрясение мозга
Сотрясение мозга и множественные ушибы диагностировали у охранника пригородной электрички после драки с безбилетником, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ЦППК.
Обновлено в 15:12