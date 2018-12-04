Происшествия

Угроза взрыва на московских вокзалах не подтвердилась
Интерфакс
14:09

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов в зданиях всех девяти московских вокзалов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "Информация об угрозе взрыва на вокзалах в ходе проверки не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс14:09

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Источник: угроза взрыва на вокзалах в Москве не подтвердилась

RT на русском15:25

Угроза взрыва на московских вокзалах не подтвердилась

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