Происшествия
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов в зданиях всех девяти московских вокзалов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "Информация об угрозе взрыва на вокзалах в ходе проверки не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс14:09
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Проверки проводят на Киевском и Курском вокзалах Москвы из-за анонимных сообщений
Агентство Москва11:53
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Происшествия
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