Экономика
Угроза рецессии в Германии растетВедомости вчера в 12:13
Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем. Экономика всей еврозоны во II квартале прибавила 0,2%, по данным Eurostat. Спад ВВП Германии в апреле – июне ожидается после роста в I квартале на 0,4%.
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Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью
Обновлено в 01:59
Здоровье
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда здоровью
В свою очередь, Буеверов отметил, что сочетание меда и алкоголя опасно для здоровья.
Обновлено вчера в 20:22
Интернет
Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей
Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:02
Религия
У православных христиан начинается Успенский пост
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет
В компании уже давно есть эта технология, но до последнего времени она имела слишком большую себестоимость, однако в течение двух лет все может измениться.
Обновлено в 03:00
Политика
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу
Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.
Обновлено в 00:12
Общество
Роскомнадзор внес Instagram Светова в реестр запрещенной информации
Роскомнадзор внес аккаунт в Instagram члена федерального комитета Либертарианской партии и блогера Михаила Светова в реестр страниц, содержащих запрещенную информацию.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено вчера в 03:32
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась регистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты, обосновав это большим количеством брака в подписях.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Путин проинспектировал строительство «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»
Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
Обновлено вчера в 15:15
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Обновлено в 01:29
Экономика
«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта
«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Политика
Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Футбол
Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22