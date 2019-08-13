Экономика

Угроза рецессии в Германии растетВедомости вчера в 12:13

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Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем. Экономика всей еврозоны во II квартале прибавила 0,2%, по данным Eurostat. Спад ВВП Германии в апреле – июне ожидается после роста в I квартале на 0,4%.
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Экономика Германии во 2-м квартале снизилась на 0,1%

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