Экономика
Угроза рецессии в Германии растетВедомости вчера в 12:13
Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики. Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
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Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Политика
Додон заявил о желании Молдавии восстановить отношения с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев намерен восстановить стратегические отношения с Россией.
Обновлено в 13:09
Экономика
Определены даты проведения ПМЭФ-2020
Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Общество
Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги
Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено в 11:22
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Интернет
Facebook признала факты прослушивания голосовых сообщений пользователя
Политика компании Facebook, в свою очередь, предусматривает сбор сообщений и файлов различных типов, отправляемых пользователями, однако про голосовые сообщения и возможность их прослушивания в документе не упоминается.
Обновлено в 06:33
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым
Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 11:56
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление судьи
Футбольный клуб "Ахмат" избежал дисквалификации и получил штраф в размере 150 тысяч рублей за оскорбление судьи по громкоговорителю.
Обновлено в 11:28
Общество
В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено вчера в 15:30
Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Политика
С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда
Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
Обновлено в 12:50
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
Обновлено в 08:36