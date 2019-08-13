Экономика
Экономика Германии во 2-м квартале снизилась на 0,1%Финмаркет 02:23
В 1-м квартале рост ВВП про сравнению с предыдущим кварталом составлял 0,4%, в годовом выражении - 0,7%. В отчете Destatis отмечается увеличение потребительских расходов, а также государственных расходов в Германии во втором квартале по сравнению с первым.
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Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
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Байден хочет сделать Украину «приоритетом международной политики»
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Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Происшествия
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Обновлено в 04:09
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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Обновлено в 05:33
Происшествия
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В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Политика
Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
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Общество
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Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья
Врачи, опрошенные РИА Новости, рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья и как в целом следует относиться к этому продукту.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Первое заявление о сливе данных участников протестов подано в СКР
Муниципальный депутат московского округа Преображенское Юрий Волнов обратился в Следственный комитет России с заявлением в связи с утечкой персональных данных более трех тысяч граждан России, причастных к протестам в Москве.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
Обновлено в 04:09
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
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Происшествия
Силовики пришли с обыском в здание НКО «Правовая инициатива»
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации (НКО) "Правовая инициатива".
Обновлено в 05:36
Политика
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Обновлено в 02:27
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Политика
Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа
Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Финляндию в среду, 21 августа 2019 года по приглашению президента республики Саули Ниинистё.
Обновлено в 05:32
Музыка
Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на «Новой волне»
Звезда сериала "Дикий Ангел" Наталия Орейро и певица Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне", сообщает портал sochi.com.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Сургуте задержанные пожаловались на пытки в изоляторе
Задержанные изолятора временного содержания (ИВС) №1 в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) пожаловались члену президентского совета по правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину на применение к ним пыток.
Обновлено в 02:09
Политика
Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом
Издание отмечает, что несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение — не регулярной армии, а китайских внутренних войск — Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию
Обновлено в 05:25
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено вчера в 08:34
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия
В ДТП в Рио-де-Жанейро пострадали более 50 человек
Обновлено в 02:42
Политика
В Москве рассекречены документы о пакте Молотова — Риббентропа
В Доме Российского исторического общества в Москве был представлен сборник архивных документов, согласно которым инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия.
Обновлено в 04:50