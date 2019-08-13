Экономика

Экономика Германии во 2-м квартале снизилась на 0,1%Финмаркет 02:23

В 1-м квартале рост ВВП про сравнению с предыдущим кварталом составлял 0,4%, в годовом выражении - 0,7%. В отчете Destatis отмечается увеличение потребительских расходов, а также государственных расходов в Германии во втором квартале по сравнению с первым.
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Бундесбанк опасается рецессии немецкой экономики

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Экономике ФРГ угрожает рецессия

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Угроза рецессии в Германии растет

Ведомостивчера в 12:13
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Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
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Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

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Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Политика

Байден хочет сделать Украину «приоритетом международной политики»

Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил о готовности сделать Украину приоритетом международной политики США в случае своей победы на президентских выборах.
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Авто

Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
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Происшествия

В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила существование, присоединившись к новообразованной церковной структуре - Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Политика

Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено 12 августа в 08:42
Общество

В Москве продажи новостроек по ДДУ в июле сократились почти вдвое

Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на жильё в Москве в июле 2019 года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем более чем вдвое - с 11,677 тысячи до 5,652 тысячи, рассказала на конференции издательского дома "Коммерсант" замглавы столичного управления Росреестра Мария Макарова.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье

Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья

Врачи, опрошенные РИА Новости, рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья и как в целом следует относиться к этому продукту.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Первое заявление о сливе данных участников протестов подано в СКР

Муниципальный депутат московского округа Преображенское Юрий Волнов обратился в Следственный комитет России с заявлением в связи с утечкой персональных данных более трех тысяч граждан России, причастных к протестам в Москве.
Обновлено в 05:43
Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов

Обновлено в 04:09
Происшествия

Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Силовики пришли с обыском в здание НКО «Правовая инициатива»

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации (НКО) "Правовая инициатива".
Обновлено в 05:36
Политика

СБУ передала дело МН17 Нидерландам

Обновлено в 02:27
Общество

Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми

37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Политика

Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа

Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Финляндию в среду, 21 августа 2019 года по приглашению президента республики Саули Ниинистё.
Обновлено в 05:32
Музыка

Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на «Новой волне»

Звезда сериала "Дикий Ангел" Наталия Орейро и певица Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне", сообщает портал sochi.com.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Сургуте задержанные пожаловались на пытки в изоляторе

Задержанные изолятора временного содержания (ИВС) №1 в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) пожаловались члену президентского совета по правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину на применение к ним пыток.
Обновлено в 02:09
Политика

Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом

Издание отмечает, что несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение — не регулярной армии, а китайских внутренних войск — Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию

Обновлено в 05:25
Общество

Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели

Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено вчера в 08:34
Технологии

Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения

Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия

В ДТП в Рио-де-Жанейро пострадали более 50 человек

Обновлено в 02:42
Политика

В Москве рассекречены документы о пакте Молотова — Риббентропа

В Доме Российского исторического общества в Москве был представлен сборник архивных документов, согласно которым инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия.
Обновлено в 04:50
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