Экономика
Угроза рецессии в Германии растетВедомости 13 августа в 12:13
Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики. Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Влиятельнейшая страна Европы отметилась серьезными экономическими проблемами
Новостной фронтвчера в 11:26
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено 13 августа в 07:36
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес
В Торонто простились с Аллой Вербер
У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Политика
Кашеварова: «Яндекс продвигает дезинформацию в общество»
«Опровержение где-то затерялось (целенаправленно), а «Яндекс» два дня в топе держит заголовок – «В Госдуме (Госдума) предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей», тем самым активно продвигает дезинформацию в общество», - посетовала Кашеварова.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Транспорт
Разработана новая методика размещения камер вдоль дорог
В компании «МВС Груп» (оператор 1,5 тыс. подмосковных камер) обратили внимание на то, что методика не предписывает установку комплексов на дорогах, где происходит большое количество нарушений,— иными словами, не учитываются потенциально аварийные участки.
Обновлено вчера в 18:29
Игры
1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II
В 2000-х права на франшизу перешли российской студии 1C Entertainment, которая выпустила еще три части серии и два дополнения к ним.
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено вчера в 15:15
Футбол
Балотелли согласился играть за «Брешию»
Нападающий Марио Балотелли нашел себе новый клуб. Экс форвард «Марселя» подпишет контракт с «Брешией».
Обновлено вчера в 13:04
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
Американские A-10 оснастили новым крылом
Ожидается, что новые крылья прослужат до 10 000 часов полетного времени без обслуживания в мастерских.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия
Обновлено вчера в 11:07
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Кино
Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру
Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.
Обновлено вчера в 20:34
Наука
Останки пингвина ростом с человека нашли в Новой Зеландии
На острове Южный в Новой Зеландии нашли станки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено вчера в 17:40
Теннис
Шарапова проиграла Барти во втором круге турнира в Цинциннати
Счет по личным встречам стал 2:1 в пользу австралийки.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Жириновский уличил Зеленского в копировании Путина
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский копирует решения президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Кроса»
Обновлено 13 августа в 21:47
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году
В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В результате горного обвала в Китае погибли четыре человека
Во время горного обвала в уезде Чэнкоу в Китае погибли четыре человека. Еще трое числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 00:03
Культура
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Авто
Правила проведения техосмотра могут ужесточить в России
Пресс-служба Национальной технологической службы «Автонет» сообщает о возможных изменениях правил проведения техосмотра.
Обновлено вчера в 22:29