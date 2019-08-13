Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики. Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.

Шоу-бизнес В Торонто простились с Аллой Вербер У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.

Политика Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Политика Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД "Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.

Политика Кашеварова: «Яндекс продвигает дезинформацию в общество» «Опровержение где-то затерялось (целенаправленно), а «Яндекс» два дня в топе держит заголовок – «В Госдуме (Госдума) предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей», тем самым активно продвигает дезинформацию в общество», - посетовала Кашеварова.

Происшествия Эмилиано Сала был отравлен угарным газом Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.

Транспорт Разработана новая методика размещения камер вдоль дорог В компании «МВС Груп» (оператор 1,5 тыс. подмосковных камер) обратили внимание на то, что методика не предписывает установку комплексов на дорогах, где происходит большое количество нарушений,— иными словами, не учитываются потенциально аварийные участки.

Игры 1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II В 2000-х права на франшизу перешли российской студии 1C Entertainment, которая выпустила еще три части серии и два дополнения к ним.

Экономика В США сработал последний индикатор грядущей рецессии Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.

Футбол Балотелли согласился играть за «Брешию» Нападающий Марио Балотелли нашел себе новый клуб. Экс форвард «Марселя» подпишет контракт с «Брешией».

Интернет Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.

Армия и оружие Американские A-10 оснастили новым крылом Ожидается, что новые крылья прослужат до 10 000 часов полетного времени без обслуживания в мастерских.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Кино Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.

Наука Останки пингвина ростом с человека нашли в Новой Зеландии На острове Южный в Новой Зеландии нашли станки ископаемого пингвина ростом с человека.

Происшествия Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.

Политика Жириновский уличил Зеленского в копировании Путина Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский копирует решения президента России Владимира Путина.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Экономика Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.

Общество Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.

Происшествия В результате горного обвала в Китае погибли четыре человека Во время горного обвала в уезде Чэнкоу в Китае погибли четыре человека. Еще трое числятся без вести пропавшими.