Экономика
Угроза рецессии в Германии растетВедомости 13 августа в 12:13
Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики. Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
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Влиятельнейшая страна Европы отметилась серьезными экономическими проблемами
Новостной фронтвчера в 11:26
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Происшествия
Полицейские задержали мужчину, ранившего их коллегу на севере Москвы
Полицейский получил ранение в живот в столичном районе Ховрино, нападавший задержан, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено 13 августа в 23:31
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году
В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Общество
Рождаемость в России снизилась на 8%
Снижение смертности составило более 3%. По данным Росстата, естественная убыль населения за январь-июнь текущего года составила почти 199 тыс человек против 164 тыс в 2018 году.
Обновлено в 01:14
Общество
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан
Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.
Обновлено в 00:19
Общество
В школах предложили ввести факультатив по киберспорту
Министерству просвещения предложили ввести в школах каждого региона факультативные уроки по киберспорту.
Обновлено вчера в 04:26
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Кино
Звезда Disney сняла фильм для взрослых
Актриса, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, попробовала свои силы на новом поприще.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила слухи о беременности
Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.
Обновлено вчера в 21:53
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
Исследователи секвенировали ДНК-подписи более чем 2000 древних свиней, включая геномы 63 археологических свиней, собранных на Ближнем Востоке и в Европе за последние 10 000 лет.
Обновлено 12 августа в 16:15
Игры
EA анонсировала Need for Speed Heat
Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Когогина объяснила идею запрета старых машин
Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Авто
Дизайнер Александр Селипанов поменял Genesis на Koenigsegg
Родившийся в Тбилиси и окончивший московскую среднюю школу Саша Селипанов продолжит свою головокружительную карьеру в Швеции: с октября он станет шеф-дизайнером марки Koenigsegg и её дочерней студии RAW Design House.
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Трамп: Отсрочка пошлин пойдет Китаю на пользу
Президент США Дональд Трамп заявил, что отсрочка введения пошлин на товары из Китая до середины декабря принесет пользу КНР.
Обновлено вчера в 19:38