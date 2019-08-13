Экономика
Угроза рецессии в Германии растетВедомости вчера в 12:13
Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики. Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Армия и оружие
Истребитель Су-22 сбили в Сирии
Обновлено в 11:46
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе
Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Религия
Православные пензенцы отмечают Медовый Спас
Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.
Обновлено в 07:38
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Трех уфимцев задержали за похищение человека
В управлении СК РФ по РБ заявили, что в отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц".
Обновлено в 09:25
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста
Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Футбол
Игрок «Сочи» пропустит четыре матча за удар Чалова
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) дисквалифицировал на четыре встречи защитника "Сочи" Ивана Миладиновича за грубый фол на форварде ЦСКА Федоре Чалове.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
Обновлено в 07:35
Энергетика
Польша намерена поднять плату за транзит российского газа
Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Финансы
Рубль просел к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Курс рубля теряет позиции по отношению к доллару и евро вслед за снижением котировок на нефть марки Brent, опустившихся до $60,3 за баррель после значительного роста во вторник, 13 августа.
Обновлено в 10:00
Футбол
Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Челси» в Суперкубке УЕФА
В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Норвич» со счетом 4:1. «Челси», в свою очередь, в прошлом сезоне под руководством Маурицио Сарри выиграл Лигу Европы, в финальном матче победив «Арсенал».
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева опубликовала архивные фото с мамой
К сожалению, мама спортсменки ушла из жизни еще семь лет назад. Ляйсан Утяшева по-прежнему тяжело переживает утрату.
Обновлено в 08:30
Авто
Первые фотографии «заряженного» Skoda Kamiq появились в Сети
Фотошпионы запечатлели предсерийную модель Skoda Kamiq в спортивной версии, которая отличается приставкой GT в названии.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Как пишет The Sun, 22-летняя Бетани Россер решила сварить в микроволновке яйца, но, опасаясь взрыва скорлупы, предварительно почитала "инструкции в интернете".
Обновлено в 11:12