Экономика
Угроза рецессии в Германии растетВедомости вчера в 12:13
Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики. Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
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Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Технологии
Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году
Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Общество
Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа
Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Apple выпустит iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Названия нового iPhone были обнаружены французским веб-сайтом iPhoneSoft (через 9to5Mac ), на котором названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появились на сайте ESR, производителя чехлов для телефонов.
Обновлено в 09:26
Футбол
Футболист «Сочи» дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова
Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:29
Политика
Команда Зеленского назвала условия подачи воды в Крым
Бывший первый зампостоянного виртуального представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов рассказал, что Киев возобновит поставки днепровской воды после "деоккупации" региона.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Обновлено вчера в 13:08
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Технологии
Mail.ru Group ведет переговоры о предустановке ПО на смартфоны Huawei
Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения холдинга на смартфоны китайской компании.
Обновлено в 07:38
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Экономика
Росстат во второй раз за три недели зафиксировал дефляцию
На предыдущей неделе отмечалась нулевая инфляция, с 23 по 29 июля была дефляция 0,1%. Дефляция фиксируется второй раз за три недели, до этого Росстат фиксировал ее только в начале сентября 2017 года.
Обновлено в 09:33
Политика
С сайта «Единой России» удалили биографию Беглова
Как стало известно в среду, 14 августа, с сайта «Единой России» исчезла биография временно исполняющего обязанности градоначальника Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:51
Технологии
В России появился новый способ телефонного мошенничества
В России появился новый способ телефонного мошенничества, который получает всё большее распространение, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия
В Белоруссии 14-летний хоккеист погиб, попав под поезд
14-летний белорусский хоккеист Андрей Мицкевич погиб, попав под поезд по дороге на тренировку, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Республики Белоруссия.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова
Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.
Обновлено в 07:02
Политика
Хантсман назвал слухами сообщения о кандидатуре возможного преемника
Ранее сообщалось, что Хантсман собирается баллотироваться в губернаторы штата Юта Объявивший об отставке американский посол в России Джон Хантсман назвал слухами сообщения СМИ о том, что новым послом США в Москве может стать спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган, сообщает "Эхо Москвы".
Обновлено в 08:03
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 20 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 08:28
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Здоровье
О каких болезнях может сигнализировать сухая кожа на локтях
Признаком псориаза может быть сухая бледная кожа с чешуйками и красной сыпью.
Обновлено в 06:14
Политика
Жириновский назвал условие, при котором СССР можно было бы сохранить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал условие, при котором Советский Союз можно было бы сохранить.
Обновлено в 09:00
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Экономика
Гибель пчёл не отразится на стоимости мёда в 2019 году
Ранее News.ru писал, что одной из причин массовой гибели пчёл в РФ может быть бесконтрольное применение гербицидов для борьбы с борщевиком.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Обновлено в 09:33
Политика
Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
Обновлено в 07:43