Экономика
Угроза рецессии в Германии растетВедомости вчера в 12:13
Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики. Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия
В Ростове пациент задушил соседа по палате
Пациент Ростовской центральной районной больницы задушил соседа по палате, об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 06:57
Политика
Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от 3 до 5 миллиардов долларов за время пребывания на посту главы государства, передает телеканал NBC.
Обновлено в 08:13
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено в 09:01
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Авто
Обнародованы первые фото нового Kia Mohave
Южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые фотографии нового внедорожника Mohave 2020 модельного года на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:43
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Экология
МЧС предупредило о жаре до +39°C на Кубани
На Кубани в среду и четверг, 14-15 августа, ожидается жаркая погода до +39°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:09
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян попал в больницу
Обновлено в 07:52
Происшествия
Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах
Котову были предъявлены обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Соединенные Штаты ищут поводы для выхода из договора СНВ-3
В Вашингтоне не исключают вариант, при котором Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен.
Обновлено в 03:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери
Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Меркель назвала «хорошие причины» для размещения войск США в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наличии «хороших причин» и «хороших мест» для размещения в стране американских военных.
Обновлено в 09:18
Экономика
«Газпром» попросил у России триллион рублей
Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.
Обновлено в 08:40
Наука
Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении
Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны.
Обновлено в 07:34
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Политика
Путин опустился на колено перед юной балериной и поцеловал ей руку
В среду, 14 августа, президент России Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.
Обновлено в 07:36
Футбол
Олег Кононов: «Спартак» ждет очень важный, определяющий матч с «Туном»
В первой игре красно-белые победили со счетом 3:2. — Нас ждет очень важный, определяющий матч, — сказал Кононов.
Обновлено в 10:02
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищении 300 млрд рублей у РЖД
В рамках дела о хищении средств в ОАО РЖД в Москве проходит совместная операция ФСБ и СКР.
Обновлено в 05:05
Футбол
Губерниев: у «Порту» позиция «растопыренных пальцев», сначала надо сделать дело
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу срыва трансляции на телеканале "Матч ТВ" ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" — "Краснодар" (2:3).
Обновлено в 09:22
Энергетика
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", заявил журналистам в среду уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18