Экономика

Угроза рецессии в Германии растетВедомости вчера в 12:13

Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики. Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
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Угроза наступления рецессии в еврозоне выглядит вполне реальной - «ВТБ Капитал»

Финмаркет09:19

Торговая война наносит ущерб экономикам Германии и Китая

ПРАЙМ09:10

Угроза рецессии в Германии растет

Ведомостивчера в 12:13

Экономика ФРГ впервые за несколько лет оказалась на пороге рецессии

REGNUM04:51

Бундесбанк опасается рецессии немецкой экономики

Экономика сегодня03:48

Экономике ФРГ угрожает рецессия

Журналистская правда02:59

Как брексит может повлиять на автомобильный сектор Великобритании

RT на русском05:35
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Происшествия

В Ростове пациент задушил соседа по палате

Пациент Ростовской центральной районной больницы задушил соседа по палате, об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 06:57
Политика

Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от 3 до 5 миллиардов долларов за время пребывания на посту главы государства, передает телеканал NBC.
Обновлено в 08:13
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес

«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»

Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено в 09:01
Общество

В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг

Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Авто

Обнародованы первые фото нового Kia Mohave

Южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые фотографии нового внедорожника Mohave 2020 модельного года на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:43
Футбол

Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Экология

МЧС предупредило о жаре до +39°C на Кубани

На Кубани в среду и четверг, 14-15 августа, ожидается жаркая погода до +39°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:09
Политика

Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян попал в больницу

Обновлено в 07:52
Происшествия

Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах

Котову были предъявлены обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Соединенные Штаты ищут поводы для выхода из договора СНВ-3

В Вашингтоне не исключают вариант, при котором Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен.
Обновлено в 03:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери

Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

Меркель назвала «хорошие причины» для размещения войск США в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наличии «хороших причин» и «хороших мест» для размещения в стране американских военных.
Обновлено в 09:18
Экономика

«Газпром» попросил у России триллион рублей

Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.
Обновлено в 08:40
Наука

Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении

Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны.
Обновлено в 07:34
Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров

Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Политика

«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Политика

Путин опустился на колено перед юной балериной и поцеловал ей руку

В среду, 14 августа, президент России Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.
Обновлено в 07:36
Футбол

Олег Кононов: «Спартак» ждет очень важный, определяющий матч с «Туном»

В первой игре красно-белые победили со счетом 3:2. — Нас ждет очень важный, определяющий матч, — сказал Кононов.
Обновлено в 10:02
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищении 300 млрд рублей у РЖД

В рамках дела о хищении средств в ОАО РЖД в Москве проходит совместная операция ФСБ и СКР.
Обновлено в 05:05
Футбол

Губерниев: у «Порту» позиция «растопыренных пальцев», сначала надо сделать дело

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу срыва трансляции на телеканале "Матч ТВ" ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" — "Краснодар" (2:3).
Обновлено в 09:22
Энергетика

Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа

Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", заявил журналистам в среду уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Петербурге загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
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