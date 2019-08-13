Экономика

Угроза рецессии в Германии растетВедомости вчера в 12:13

Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики. Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
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Как брексит может повлиять на автомобильный сектор Великобритании

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Угроза наступления рецессии в еврозоне выглядит вполне реальной - «ВТБ Капитал»

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Экономике ФРГ угрожает рецессия

Журналистская правда02:59

Угроза рецессии в Германии растет

Ведомостивчера в 12:13
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Экономика

США отложили новые пошлины на товары из Китая до декабря

Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10-процентных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие

В США назвали три «провальных» проекта вооружений России

Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено в 12:27
Футбол

Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Филадельфии произошла стрельба

Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Музыка

Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом

Американская певица Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом под названием Christina Aguilera в честь его 20-летия.
Обновлено в 17:07
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Общество

Россиян могут перевести на четырехдневную рабочую неделю

Профсоюзы предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Экономика

Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Футбол

Как «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 18:23
Общество

Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн

Обновлено в 16:49
Происшествия

Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым

Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 11:56
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Общество

Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам

Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено в 14:28
Кино

Вышел дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Обновлено в 07:20
Происшествия

Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах

Обновлено в 10:08
Политика

Путин посетит Финляндию 21 августа

Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.
Обновлено в 05:49
Технологии

Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei

Как заявили в холдинге Mail.ru Group, они заинтересованы в том, чтобы их продукты были представлены на максимальном количестве платформ, и Huawei входит в сферу интереса компании, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:50
Политика

Осень патриарха: Кремль устал воевать за Севастополь

Кремль решил избавиться от одного из главных игроков на политическом поле Севастополя – Алексея Чалого.
Обновлено в 18:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Футбол

"Это вообще законно?" Нападающий "Торпедо" забил сумасшедший гол

Обновлено в 17:34
Авто

BMW показала гибридный BMW 330e

Новинка получила гибридную силовую установку с отдачей в 292 л.с. Актуальное поколение BMW 3-Series было презентовано год назад, а теперь баварская марка готовится к новой премьере – гибридной версии модели BMW 330e.
Обновлено в 03:08
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Политика

В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым

Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено в 11:22
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
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