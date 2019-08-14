Экономика

Угроза рецессии посеяла панику на рынкахВести.Финанс 14 августа в 21:28

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Падение проходило на фоне плохой макроэкономической статистики и тревожных сигналов с долгового рынка. Массовое бегство инвесторов в безопасные активы привело к тому, что кривая доходности американских гособлигаций приняла вид инверсии, то есть короткие ставки оказались выше длинных.
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Угроза рецессии посеяла панику на рынках

Вести.Финанс14 августа в 21:28

Рубль упал к минимуму с мая на бегстве игроков от риска из-за сигналов рецессии

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Общество

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Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
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