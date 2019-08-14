Экономика
Угроза рецессии посеяла панику на рынкахВести.Финанс 14 августа в 21:28
Падение проходило на фоне плохой макроэкономической статистики и тревожных сигналов с долгового рынка. Массовое бегство инвесторов в безопасные активы привело к тому, что кривая доходности американских гособлигаций приняла вид инверсии, то есть короткие ставки оказались выше длинных.
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Рубль упал к минимуму с мая на бегстве игроков от риска из-за сигналов рецессии
ПРАЙМ14 августа в 14:58
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:22, Ашберн
Футбол
«Спартак» просит перенести время начала матча с «Крыльями Советов»
"Спартак" обратился к РПЛ с просьбой о переносе времени начала матча 7-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".
Обновлено в 03:13
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Правильный ход: экипаж А321 посадил самолет с отказавшими двигателями
Людей спас профессионализм командира экипажа Дамира Юсупова: он смог в ручном режиме посадить самолет в кукурузном поле при отказавших двигателях, с убранными шасси и полным баком топлива.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Пожиратели времени: в каких приложениях россияне сидят дольше всего
Компания Mediascope по просьбе Forbes подсчитала, сколько времени в среднем российские пользователи проводят в 100 наиболее популярных по объему аудитории мобильных приложениях.
Обновлено в 00:24
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
Баскетбол
Казинс получил травму колена на тренировке
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил травму колена во время тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Обновлено вчера в 11:56
Футбол
В «Уфе» рассказали о намерении обыграть «Ростов»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в стартовавшем сезоне РПЛ «Ростов» способен побороться за путевку в еврокубки.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено вчера в 03:12
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено 14 августа в 23:10
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Как напоминает издание, эксперимент по продаже товаров по отпечатку начали в конце 2016 года "Азбука вкуса" и Сбербанк, но заметного прироста по количеству покупок или удорожанию среднего чека это не принесло.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
В РФ рассказали о «контролировавших мир» подлодках
Подлодки проекта 941 «Акула» контролировали мир, заявил ТАСС капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 01:48
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ
Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:15
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Космос
Военные США сообщили о взрыве европейской ракеты в космосе
Обновлено в 02:03
Наука
Останки огромного пингвина нашли в Новой Зеландии
Палеонтологи обнаружили останки гигантского пингвина в городе Вайпара на новозеландском Южном острове.
Обновлено 14 августа в 08:16
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.
Обновлено в 03:09
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса»
Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
Обновлено в 01:34
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Госдума вне очереди обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»
Спикер согласился с депутатом о необходимости рассмотрения вопроса продвижения новостным агрегатором «Яндекс» искажённой информации о якобы запрете на использование старых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:42
Футбол
Чемпионат России. «Сочи» в гостях у «Оренбурга», «Спартак» сыграет с ЦСКА в понедельник
В воскресенье «Динамо» сразится с «Локомотивом», а в понедельник – «Спартак» с ЦСКА.
Обновлено в 02:12