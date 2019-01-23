Угонщик самолёта заявил об участии в теракте 11 сентябряNews.ru 10:38

Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета "Аэрофлота", требовал сменить курс на Афганистан и утверждал, что он якобы причастен к терактам 11 сентября 2001 года в США, говорится в материалах дела.

с чего всё началось

Житель Сургута Павел Шаповалов, арестованный после попытки угона самолёта Сургут — Москва, заявил о причастности к теракту 11 сентября 2001 года и после этого потребовал сменить курс на Афганистан. Об этом следователям сообщила бортпроводница рейса.

Угонщик самолёта заявил об участии в теракте 11 сентября

Политика Политика Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом

Космос Космос Во время затмения на Луну упал метеорит

Общество Общество Население России снизилось впервые за 10 лет Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан.

Наука Наука Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.

Технологии Технологии Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков Эксперты разошлись во мнениях о том, как повлияет на стабильность Рунета назначенное на 1 февраля (так называемый DNS Flag Day) прекращение поддержки устаревшей версии DNS (Domain Name System, система доменных имен) и тех серверов, которые не имеют специального расширения EDNS (Extended DNS, расширенная DNS).

Авто Авто Главный завод Subaru остановил производство На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.

Спорт Спорт Алина Загитова лидирует после короткой программы Алина Загитова лидирует после короткой программы Олимпийская и действующая чемпионка Европы Алина Загитова и дебютантка Софья Самодурова заняли первое и второе места соответственно после исполнения женщинами коротких программ на чемпионате Европы по фигурному катанию, стартовавшем в среду в Минске.

Авто Авто Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.

Общество Общество В школах Кузбасса малообеспеченные дети падают в голодные обмороки

Авто Авто «Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто Известно, что бортовые компьютеры от «Яндекса» уже созданы для Renault Kaptur, Renault Duster, Volkswagen Polo и LADA XRAY.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi показала на видео свой первый складной смартфон Президент китайской компании Xiaomi Линь Бинь опубликовал на своей странице в социальной сети Weibo видео, где показан прототип складного смартфона.

Авто Авто УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.

Происшествия Происшествия Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца Пассажира, обвиняемого в угоне самолета, арестовали на два месяца.

Авто Авто Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Происшествия Происшествия Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненные Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он.

Происшествия Происшествия Горящие в Черном море суда вошли в российские воды

Авто Авто Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Экономика Экономика Совет директоров Альфа-банка одобрил присоединение Балтийского банка Альфа-банк сообщил, что его совет директоров проголосовал за присоединение Балтийского банка.

Общество Общество В США замерз Ниагарский водопад Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.

Космос Космос Blue Origin отложила испытание корабля New Shepard Компания Blue Origin снова перенесла испытание суборбитального корабля New Shepard. Теперь запуск планируют осуществить 22 января.

Происшествия Происшествия Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.

Кино Кино Режиссер «Богемской рапсодии» обвинен в педофилии Режиссер «Богемской рапсодии» Брайан Сингер получил новые обвинения в растлении несовершеннолетних сразу от четырех мужчин.

Авто Авто Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза

Наука Наука В Греции скоро родится новый тип «ребенка от трех родителей» Испанские генетики провели первую в мире операцию по зачатию очередной версии "ребенка от трех родителей", которая позволила бесплодной 32-летней жительнице Греции стать будущей матерью.

Общество Общество Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.

Экономика Экономика Правительство отложило изменение энерготарифов для населения Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение прекратить обсуждение дифференциации тарифов на электроэнергию для населения на неопределенный срок.

Происшествия Происшествия Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.

Авто Авто Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.

Общество Общество В Москве отменили зимний велопарад Команда Letʼs bike it! не будет проводить четвертый зимний велопарад, который был запланирован на 3 февраля в Москве, из-за условий мэрии.