Угольщики снижают добычу плановКоммерсантъ вчера в 18:42

КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта. Первой об этом заявила Кузбасская топливная компания (КТК), объяснив решение конъюнктурой рынка.

с чего всё началось

Комментируя решение КТК снизить добычу, господин Худалов предположил, что, вероятно, компания, производящая «рядовой» уголь марки Д, не успела переориентировать поставки в Азию. Согласно годовому отчету КТК, в 2018 году на экспорт было отгружено 12,4 млн тонн, на внутренний рынок — 3,9 млн тонн.

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