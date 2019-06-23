Энергетика
Угольщики снижают добычу плановКоммерсантъ вчера в 18:42
Комментируя решение КТК снизить добычу, господин Худалов предположил, что, вероятно, компания, производящая «рядовой» уголь марки Д, не успела переориентировать поставки в Азию. Согласно годовому отчету КТК, в 2018 году на экспорт было отгружено 12,4 млн тонн, на внутренний рынок — 3,9 млн тонн.
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с чего всё началось
КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта. Первой об этом заявила Кузбасская топливная компания (КТК), объяснив решение конъюнктурой рынка.Коммерсантъвчера в 18:42
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Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Наука
Определена вредная доза алкоголя
В ходе исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 00:32
Политика
ЦИК Украины не разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду
9 июня стало известно, что партия господина Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 02:13
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Соратник Эрдогана проиграл выборы мэра в Стамбуле
Обновлено в 01:47
Космос
Астрономы обнаруживают новый массивный коричневый карлик
Международная команда астрономов обнаружила новый коричневый карлик, являющийся одним из наиболее массивных объектов своего рода, открытых на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 23:51
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме
На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Обновлено в 00:54
Общество
Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Экономика
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов
Остальные тарифы в низкобюджетных типах вагонов служба считает нужным дерегулировать.
Обновлено вчера в 18:42
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Министерство внутренних дел России заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.
Обновлено в 01:22
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Происшествия
ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Авто
В Сети показали первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке «Группа ГАЗ» представит внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения
Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Игры
Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim
Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Экономика
ФАС предложила отдать приоритет на железной дороге биржевым товарам
Почему купленные на бирже товары должны получить приоритет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила предоставить приоритетный доступ к услугам РЖД для перевозки товаров, приобретенных на бирже.
Обновлено в 01:00
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Политика
В Крыму потребовали от Украины освободить жителя Севастополя
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 02:16
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Политика
В России назвали условия транзита газа через Украину
Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:04
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Обновлено вчера в 19:43
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56