Энергетика
Угольщики снижают добычу плановКоммерсантъ 18:42
КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта. Первой об этом заявила Кузбасская топливная компания (КТК), объяснив решение конъюнктурой рынка.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
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Знаки Зодиака имеют свои главные проблемы и пути их решения
Козероги акцентированы на цели и не способны расслабляться, что является главной проблемой.
Обновлено в 14:02
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На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
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Музыкант и композитор Дейв Бартоломью скончался в США
В клинике американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в возрасте 100 лет скончался звезда рок-н-ролла, музыкант и композитор Дейв Бартоломью.
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Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
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Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
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NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
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Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
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Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
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В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей
Обновлено в 18:48
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Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2019 году.
Обновлено в 19:22
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Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
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Обновлено в 20:12
Интернет
«Яндекс» зазвучит на Xiaomi
Компании договариваются о предустановке музыкального сервиса Приложение "Яндекс.Музыка" может стать предустановленным на смартфонах Xiaomi в России.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В Ленобласти 5 человек ранены, один скончался в ДТП с двумя иномарками
В Тихвинском районе Ленинградской области на трассе "Вологда - Новая Ладога" пять человек получили травмы, один погиб при стокновении двух иномарок.
Обновлено в 18:26
Космос
Лунная миссия NASA может быть отменена
Совсем недавно эксперты космического агентства снова обратились к Конгрессу США с просьбой о выделении дополнительных средств на лунную программу.
Обновлено в 17:50
Общество
Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами
Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Общество
Blablacar припомнили нелегалов
Перевозчики вновь потребовали блокировки сервиса в России Претензии российских автобусных перевозчиков к французскому онлайн-сервису BlaBlaCar дошли до арбитражного суда.
Обновлено в 18:42
Экономика
Неравенство не лечится в кредит
Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.
Обновлено в 18:42
Кино
В перезагрузке «Колдовства» снимется Кэйли Спэни
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Индии из-за обрушения шатра погибли 14 человек
Обновлено в 08:48
Политика
Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера
В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Здоровье
Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
Яблоки, груши, фрукты с косточками и лесные орехи могут быть опасны для людей, страдающих аллергией на пыльцу, так как эти продукты провоцируют перекрестную аллергию и вызывают оральный синдром, сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы №52 Москвы Елена Бобрикова.
Обновлено в 20:14