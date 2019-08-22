Экономика
Угольщики и чиновники готовятся к небывалому росту добычиКоммерсантъ вчера в 16:14
Угольщики и чиновники готовятся к небывалому росту добычи На встрече президента с губернаторами угледобывающих регионов стали известны новые параметры программы развития отрасли.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Общество
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.
Обновлено в 03:18
Экономика
Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей
Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Москалькова на один день прилетела в Киев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, сообщили в посольстве РФ на Украине, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:40
Транспорт
Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту
Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о том, когда по Крымскому мосту будут запущены поезда. Об этом сообащет РИА "Новости".
Обновлено в 03:23
Единоборства
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 18:56
Политика
США отозвали свое предложение Турции о продаже комплексов Patriot
США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Эксперты оценили стоимость активов компании погибшего Михаила Абрамова
Компания Plaza Development, которой владел погибший в катастрофе Михаил Абрамов, является собственником десяти бизнес-центров в Москве с примерной стоимостью в 46-56 миллиардов рублей, сообщили РИА Недвижимость в компании Knight Frank.
Обновлено 21 августа в 10:16
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Роскосмос может переименовать корабль «Федерация» в «Орел»
Первый Российский многоразовый космический корабль «Федерация», по словам Д.Рогозина может быть переименован в «Орла».
Обновлено 21 августа в 03:36
Происшествия
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре
Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Пять человек погибли в давке на концерте известного рэпера в Алжире
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 04:51
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Цеповяз после ужина с крабами и шашлыком переведен в омскую колонию
Член банды, убившей в кубанской станице Кущёвской 19 человек, Вячеслав Цапков Цеповяз переведён в колонию Омской области, сообщил адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского
Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции изданию "Первый городской".
Обновлено в 02:38
Политика
Politico: США передумали сокращать финансовую помощь другим странам
Президент США Дональд Трамп отказался от плана заморозить выделение более $4 млрд на оказание помощи другим странам, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Минобороны впервые опубликовало документы об освобождении Кишинева
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Mail.ru Group покупает каршеринг YouDrive
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
В Петербурге ликвидировали открытое горение в складском здании
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в складском здании в Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.
Обновлено в 01:46
Общество
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии в России
Названы профессии, которые оказывают негативное влияние на репродуктивное здоровье мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов
Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.
Обновлено в 03:08