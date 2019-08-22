Экономика
Угольщики и чиновники готовятся к небывалому росту добычиКоммерсантъ вчера в 16:14
Угольщики и чиновники готовятся к небывалому росту добычи На встрече президента с губернаторами угледобывающих регионов стали известны новые параметры программы развития отрасли.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь
Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:21
Технологии
Российские ученые намерены создать искусственного собеседника к 2025 году
Сотрудники и выпускники Новосибирского государственного университета (НГТУ) НЭТИ планируют усовершенствовать первого в мире голосового робота, который может моделировать живую речь человека, до автономного собеседника к 2025 году.
Обновлено в 03:32
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Футбол
Эксперты назвали шансы «Спартака» пройти «Брагу» в Лиге Европы
Вчера, 22 августа, «Спартак» потерпел поражение со счётом 0:1 от португальской «Браги» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 03:00
Политика
Песков констатировал начало диалога между Путиным и Зеленским
Песков отметил, что на данный момент можно только констатировать, что диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским начался.
Обновлено в 05:44
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Ранее были названы российские регионы с самыми высокими доходами.
Обновлено в 05:12
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 04:49
Политика
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено 21 августа в 23:37
Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова
Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
Обновлено в 01:16
Транспорт
Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года
Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31
Экономика
Мосбиржа приостановила своповые сделки с зерном из-за хищений
Напомним, чистая прибыль Мосбиржи в первом квартале 2019 года сократилась до шестилетнего минимума, составив 3 млрд руб. Это было связано с тем, что из-за пропажи зерна пришлось создавать резерв.
Обновлено в 04:09
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Здоровье
В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок
Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.
Обновлено в 03:55
Общество
Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей
Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Наука
Ученые выпустили браслет для предсказания вспышек агрессии при аутизме
Ученые из США создали браслет, который позволяет предсказать появление агрессии у пациентов с аутизмом.
Обновлено в 05:46
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено вчера в 13:16
Здоровье
Регулярная активность является лучшим способом продлить жизнь
Обновлено вчера в 16:30
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Москве пьяный водитель протаранил машину ДПС
Нетрезвый водитель Lada столкнулся на юго-востоке Москвы с патрульной машиной ДПС, пытаясь скрыться.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
С-400 на учениях сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени
Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук в Астраханской области восемь мишеней, летевших на скорости свыше 2 тыс. километров в час и имитировавших крылатые ракеты, сообщили в Западном военном округе.
Обновлено в 05:27
Политика
Guardian «признала» Крым российским
В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 05:36
Футбол
Чалов советовался с Головиным по поводу трансфера в Англию
Нападающий ЦСКА Федор Чалов сообщил, что спрашивал совета по поводу переезда в иностранный чемпионат у бывшего партнера по армейской команде Александра Головина.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
В США запустили продажи футболок с американской Гренландией
Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) в поддержку идеи американского президента Дональда Трампа купить Гренландию начал продавать футболки, на которых остров изображен в составе территории США.
Обновлено в 05:33