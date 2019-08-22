Угольщики и чиновники готовятся к небывалому росту добычи На встрече президента с губернаторами угледобывающих регионов стали известны новые параметры программы развития отрасли.

Угольщики и чиновники готовятся к небывалому росту добычи

Происшествия Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Технологии Российские ученые намерены создать искусственного собеседника к 2025 году Сотрудники и выпускники Новосибирского государственного университета (НГТУ) НЭТИ планируют усовершенствовать первого в мире голосового робота, который может моделировать живую речь человека, до автономного собеседника к 2025 году.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Футбол Эксперты назвали шансы «Спартака» пройти «Брагу» в Лиге Европы Вчера, 22 августа, «Спартак» потерпел поражение со счётом 0:1 от португальской «Браги» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Политика Песков констатировал начало диалога между Путиным и Зеленским Песков отметил, что на данный момент можно только констатировать, что диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским начался.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Общество Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками Ранее были названы российские регионы с самыми высокими доходами.

Культура Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Политика Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8 "Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.

Общество Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.

Транспорт Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.

Экономика Мосбиржа приостановила своповые сделки с зерном из-за хищений Напомним, чистая прибыль Мосбиржи в первом квартале 2019 года сократилась до шестилетнего минимума, составив 3 млрд руб. Это было связано с тем, что из-за пропажи зерна пришлось создавать резерв.

Политика Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом 80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.

Здоровье В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

Общество Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду.

Наука Ученые выпустили браслет для предсказания вспышек агрессии при аутизме Ученые из США создали браслет, который позволяет предсказать появление агрессии у пациентов с аутизмом.

Экономика Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.

Музыка Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8 Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.

Происшествия В Москве пьяный водитель протаранил машину ДПС Нетрезвый водитель Lada столкнулся на юго-востоке Москвы с патрульной машиной ДПС, пытаясь скрыться.

Армия и оружие С-400 на учениях сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук в Астраханской области восемь мишеней, летевших на скорости свыше 2 тыс. километров в час и имитировавших крылатые ракеты, сообщили в Западном военном округе.

Политика Guardian «признала» Крым российским В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.

Футбол Чалов советовался с Головиным по поводу трансфера в Англию Нападающий ЦСКА Федор Чалов сообщил, что спрашивал совета по поводу переезда в иностранный чемпионат у бывшего партнера по армейской команде Александра Головина.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.