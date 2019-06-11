Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращеноТАСС 10:22
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
Читать в источнике
Оценить968
Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.
— Галина Тимченко, российская журналисткаКоммерсантъ 10:04
с чего всё началось
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что из-за недоказанности участия в совершении преступления Ивана Голунова, все обвинения с него будут сняты, а уголовное преследование прекращено, пишет РИА Новости.ВашГород.ру10:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Политика
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Игры
Opera выпустила браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров.
Обновлено в 13:27
Космос
В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing
Американская компания, которая ранее принимала заказы на туристический полет к МКС на кораблях «Союз», открыла прием заявок на полет к международной станции на новом корабле «Старлайнер» от «Боинг».
Обновлено в 12:45
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Политика
Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов из-за дела Голунова
Как указывается в пресс-релизе ведомства, речь идёт о начальнике УВД по ЗАО генерал-майоре полиции Андрее Пучкове и главе управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майоре Юрии Девяткине.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Два человека захвачены в заложники в тюрьме во Франции
Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщил со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.
Обновлено в 15:35
Общество
Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Экономика
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Ургант открестился от ребенка возлюбленной
Кто является отцом будущего ребенка, женщина уточнять не стала.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова пересеклась с Резо Гигинеишвили и его новой девушкой
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили давно развелись, но остались в приятельских отношениях.
Обновлено в 06:34
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Новый седан Audi A6 45 TFSI quattro стал доступен для заказа
Новая версия являет собой удачное сочетание динамики, эффективности и экономичности, ведь за ее производительность отвечает бензиновый 2,0-литровый турбомотор TFSI на 245 л.с. в паре с 7-скоростным «роботом» S tronic, штатной системой mild hybrid (MHEV) и полным приводом quattro в «базе».
Обновлено в 06:52
Футбол
Дзюба: последние 30 минут матча с Кипром дались очень тяжело
Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Последние 30 минут матча дались очень тяжело.
Обновлено в 17:59
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Наука
Чем красивее обертка - тем вкуснее шоколад: как глаза обманывают язык
В результате выяснилось, что эмоции и даже ощущение вкуса были намного сильнее, когда шоколад подавали из ярких, качественно и дорого оформленных оберток.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной
Готова была порвать за него: что известно о романе убитой общественницы и главы Раменского района >> По некоторым данным, во время обысков в доме Исаенковой была обнаружена фотография супруги Кулакова, истыканная иголками, рядом с ней - самодельная кукла Вуду.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Что не говорят о погибшем «певце сирийской революции» западные СМИ
Некоторые ведущие западные СМИ выпустили материалы о гибели Абдуль-Басета ас-Сарута — бывшего сирийского футболиста, который с 2014 года сражался на стороне вооружённой оппозиции.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Общество
В Благовещенске последние месяцы дорабатывает крупное предприятие «Амурагроцентр»
В Приамурье вскоре законсервируют «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур в ДФО.
Обновлено в 05:20
Игры
Marvel’s Avengers выйдет в мае 2020 года
Marvel’s Avengers поступит в продажу 15 мая 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Stadia.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве
Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Музыка
Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге
Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.
Обновлено в 17:08