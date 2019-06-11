Уголовное преследование Голунова прекращеноТАСС 10:22

с чего всё началось

Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Политика Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик.

Политика Макрон анонсировал переговоры с Путиным Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Политика Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Происшествия МВД России предлагает дополнить правила освидетельствования водителей Министерство внутренних дел России предлагает включить дополнительные признаки алкогольного или наркотического опьянения, которые могут быть выявлены при освидетельствовании водителей с помощью специальных приборов.

Происшествия Два человека захвачены в заложники в тюрьме во Франции Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщил со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.

Футбол Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила Грецию В другой игре группы J Армения в гостях вырвала победу у Греции – 3:2.

Армия и оружие ВМФ России примет в свой состав патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» В состав ВМФ России во вторник будет торжественно принят новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького.

Политика Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Футбол Нойер установил рекорд сборной Германии Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной.

Культура Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.

Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Общество Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.

Происшествия В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека В результате аварии от полученных травм на месте скончались четыре человека – один из Ford Focus, трое – из Mercedes.

Спорт 1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022 Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Экономика Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.

Наука Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.

Здоровье Врач из Хабаровска вошла в тройку лучших в России Хабаровчанка Татьяна Соломенко вошла в тройку призёров как лучший молодой специалист СПИД центра на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции".

Авто С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.

Авто Nissan представит новое поколение Juke в этом году Компания Nissan готовит к выпуску кроссовер Juke нового поколения.