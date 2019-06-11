Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращеноТАСС 10:22
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
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Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.
— Галина Тимченко, российская журналисткаКоммерсантъ 10:04
с чего всё началось
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что из-за недоказанности участия в совершении преступления Ивана Голунова, все обвинения с него будут сняты, а уголовное преследование прекращено, пишет РИА Новости.ВашГород.ру10:35
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