Уголовное преследование Голунова прекращеноТАСС 10:22

Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Происшествия СК проверит обстоятельства задержания Голунова Следственный комитет проверит обстоятельства задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

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