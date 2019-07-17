Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геямиГазета.Ru 10:02
По данным СК, сотрудники социальной защиты разрешили нетрадиционной паре усыновить двух мальчиков в районе Марьино в 2010 году. Как отмечается, дело было возбуждено из-за того, что в паре "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях".
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