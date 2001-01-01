Происшествия
Уголовное дело возбуждено в связи с массовым отравлением в ХасавюртеТАСС 10:31
Руководством прокуратуры взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба ведомства на своей официальной странице в Instagram, дело завели по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».Телеканал 360°10:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Общество
«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»
Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес
Бывший шурин Дэвида Бекхэма пытался покончить с собой
Поначалу Крис пытался договориться и урегулировать конфликт мирным путем, но, когда это не получилось, впал в отчаяние и депрессию.
Обновлено в 16:30
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Обновлено в 07:58
Общество
Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России
Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:36
Политика
Патрушев прогнозирует вбросы во время выборов на Украине
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает возможными вбросы в ходе президентских выборов на Украине и допускает, что для них могут использоваться персональные данные жителей неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в РФ украинских трудовых мигрантов.
Обновлено в 14:57
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Футбол
Германия с трудом победила Голландию в матче квалификации Евро-2020
Сборная Германии с трудом обыграла национальной команду Голландии в матче отборочного этапа на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Авто
Новый KIA Sorento снова замечен на тестах
Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.
Обновлено в 12:30
Общество
В СК заявили, что сбор средств на скульптуру архангела Михаила идет на добровольной основе
Сбор средств на возведение скульптуры архангела Михаила возле главного здания Следственного комитета в Техническом переулке Москве происходит на добровольной основе по инициативе организации ветеранов следствия.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.
Обновлено в 14:35
Политика
МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам
Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 14:10
Общество
Die Welt (Германия): бесплатный сыр бывает только в мышеловке (Die Welt)
В русском языке есть великое множество поговорок — и они, как правило, имеют бытовое происхождение.
Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
Обновлено в 15:21
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Технологии
Госорганам и госкомпаниям станет сложнее закупать иностранную электронику и оборудование
Проект постановления, который ограничивает госзакупки электроники госорганами, Минпромторг опубликовал в конце февраля.
Обновлено в 18:54
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Польше автомобиль влетел в группу пешеходов
В Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов. Об этом 24 марта сообщило издание Wp.pl.
Обновлено в 17:38