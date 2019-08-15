Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки А321 в ПодмосковьеВечерняя Москва 02:37
Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета А321 в подмосковном Жуковском. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после аварийной посадки в Подмосковье Airbus А321 компании «Уральские авиалинии».Коммерсантъ01:38
Подробнее о событии
Показать все источники
СК возбудил дело после жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье
Агентство Москва01:25
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле
Обновлено в 05:11
Происшествия
Сработали четко: глава «Уральских авиалиний» похвалил экипаж А321
Генеральный директор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов высоко оценил мастерство экипажа самолета А231, который совершил экстренную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Уфе дознавательнице стало плохо в суде по делу об изнасиловании
Обновлено 13 августа в 05:53
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Экономика
Чистая прибыль «Мечела» по МСФО в I полугодии выросла в 2,7 раза
Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 года увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,745 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Торпедо» уверенно переиграло «Авангард» в восьмом туре ФНЛ
Игроки футбольного клуба «Торпедо» одержали уверенную победу над курским «Авангардом» в восьмом туре Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 07:07
Происшествия
Выбросил из окна: в Красноярске отец убил свою четырехмесячную дочь
Тело четырехмесячной девочки было обнаружено в Ленинском районе Красноярска под окнами общежития в четверг утром, 15 августа.
Обновлено в 06:10
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Владелец кукурузного поля рассказал об убытках после инцидента с A321
Владелец земли "Агропроперти менеджмент", где находится кукурузное поле, на котором сегодня совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний", прокомментировал инцидент.
Обновлено в 03:53
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Политика
На Украине задержан замминистра по оккупированным территориям
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак задержан по обвинению в получении взятки.
Обновлено вчера в 22:01
Недвижимость
В Екатеринбурге резко подскочили цены на жильё
В Екатеринбурге выросли на 10% цены на жильё.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
США хотят разрушить систему контроля над вооружениями, заявил Лавров
США стремятся разрушить систему контроля над вооружениями, чтобы развязать себе руки и избавиться от всех международных обязательств в этой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Политика
Тринадцать штатов США подали иск против Трампа
Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон в составе группы из 13 штатов подал иск против администрации президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 07:07
Политика
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Политика
Ходорковский создал группу по поддержке гражданского общества в РФ
По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
Обновлено в 06:44
Финансы
Биржи США просели более чем на 3% на фоне опасений рецессии
Снижение котировок на основных фондовых биржах США более чем на 3% по итогам торгов послужило реакций рынка на инверсию доходности краткосрочных и долгосрочных гособлигаций на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Для телешоу «Дом-2» в Новой Москве построят павильоны на 4 тыс. кв. м
Новая площадка увеличится на 60% и составит 4 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса со ссылкой на заявление руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
Обновлено в 05:24
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Обновлено в 06:37
Футбол
Уткин: я признателен «Порту», а для «Матч ТВ» у меня нет ни одного доброго слова
Известный блогер Василий Уткин высказался об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3) на телеканале «Матч».
Обновлено в 06:36
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Кирове убили двухлетнего ребенка
В Кирове задержан мужчина, зарезавший двухлетнего ребенка, сообщили "РГ" в четверг в СУ СКР по региону.
Обновлено в 06:24