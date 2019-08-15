с чего всё началось

Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета А321 в подмосковном Жуковском. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки А321 в Подмосковье

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