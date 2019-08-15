с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту экстренной посадки самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту «Жуковский».

СК возбудил дело по факту жёсткой посадки самолёта в «Жуковском»

Политика Выборы в Мосгордуму будут конкурентными, заявил зампред ЦИК Предстоящие выборы в Мосгордуму будут конкурентными, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Происшествия Самолет А321 аварийно сел в Подмосковье Пассажирский самолет А321 совершил аварийную посадку в Московской области.

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Общество В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.

Авто Honda прекратит выпуск автомобилей и сконцентрируется на мотоциклах В Аргентине останется только производство мотоциклов Honda, которое налажено в стране с 2006 года.

Музыка Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая» Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.

Здоровье Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка - информацию приводят в Росстате.

Политика Захарова назвала безответственными планы США по выходу из ВТО Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп не исключил выхода американцев из ВТО.

Общество В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Происшествия Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.

Энергетика «Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».

Происшествия На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

Происшествия Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества В Министерстве юстиции рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».

Происшествия Источники сообщили об эвакуации из офиса «Роснефти» напротив Кремля Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Футбол Златан Ибрагимович оформил четвертый дубль в сезоне MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» в домашнем матче регулярного чемпионата MLS (главной футбольной лиге Северной Америки) победил «Даллас» со счетом 2:0. Команда прервала серию из трех поражений, набрала 40 очков и поднялась на четвертое место в таблице Западной конференции.

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Политика США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и Вашингтон будет поддерживать этот курс.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Происшествия Пожар в петербургском рыбном цехе локализован Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис".