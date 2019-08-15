Происшествия

СК возбудил дело по факту жёсткой посадки самолёта в «Жуковском»Московский Комсомолец 01:34

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту экстренной посадки самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту «Жуковский».
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело
 после аварийной посадки в Подмосковье Airbus А321 компании «Уральские авиалинии».
Коммерсантъ01:38

Подробнее о событии

СК возбудил дело после жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье

Агентство Москва01:25

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварийной посадки лайнера в Подмосковье

Эхо Москвы01:45

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета в Подмосковье

РБК01:39

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки А321 в Подмосковье

Коммерсантъ01:38

Самолёт А321 совершил жёсткую посадку после взлёта

RT на русском03:19

Возбуждено дело после аварийной посадки самолета А321

Москва 2401:24

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки А-321 в Подмосковье

Известия01:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Политика

Выборы в Мосгордуму будут конкурентными, заявил зампред ЦИК

Предстоящие выборы в Мосгордуму будут конкурентными, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Обновлено в 05:57
Происшествия

Самолет А321 аварийно сел в Подмосковье

Пассажирский самолет А321 совершил аварийную посадку в Московской области.
Обновлено вчера в 23:40
Игры

Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat

На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 09:35
Общество

В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Авто

Honda прекратит выпуск автомобилей и сконцентрируется на мотоциклах

В Аргентине останется только производство мотоциклов Honda, которое налажено в стране с 2006 года.
Обновлено в 05:10
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Здоровье

Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей

Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка - информацию приводят в Росстате.
Обновлено в 08:23
Политика

Захарова назвала безответственными планы США по выходу из ВТО

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп не исключил выхода американцев из ВТО.
Обновлено в 05:33
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Энергетика

«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома

Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Политика

Путин встретится с врио главы Курганской области

Обновлено в 05:52
Происшествия

На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе

На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества

В Министерстве юстиции рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Происшествия

У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении

В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

Источники сообщили об эвакуации из офиса «Роснефти» напротив Кремля

Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Футбол

Златан Ибрагимович оформил четвертый дубль в сезоне MLS

«Лос-Анджелес Гэлакси» в домашнем матче регулярного чемпионата MLS (главной футбольной лиге Северной Америки) победил «Даллас» со счетом 2:0. Команда прервала серию из трех поражений, набрала 40 очков и поднялась на четвертое место в таблице Западной конференции.
Обновлено в 04:47
Экономика

Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
Обновлено в 07:52
Политика

США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО

США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и Вашингтон будет поддерживать этот курс.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии

Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Пожар в петербургском рыбном цехе локализован

Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис".
Обновлено в 08:00
Экономика

В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено вчера в 15:15
Космос

«Роскосмос» перенес запуск миссии на Марс из-за аварии на испытаниях

Обновлено в 07:46
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» по пенальти и взял Суперкубок УЕФА

Обновлено вчера в 17:45
Как работают Яндекс.Новости?
Аварийная посадка самолёта A321 «Уральских авиалиний» в ЖуковскомБольше новостей по теме
Главное