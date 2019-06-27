Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»Газета.Ru 08:19

с чего всё началось

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Политика Путин ответил на вопрос о преемнике Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.

Технологии «Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".

Наука В Крыму нашли останки огромной птицы Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.

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Политика Абхазия закрыла границу с Грузией В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.

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Политика Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.

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Экономика TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.

Общество Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.

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