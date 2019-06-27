Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»Газета.Ru 08:19
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
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с чего всё началось
Однако вскоре Следственный комитет расставил точки на «i». Пресс-служба ведомства рассказала, что уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ «Перевод валюты по подложным документам» возбуждено в отношении основателя, фактического владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда её руководителей.News.ru10:36
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