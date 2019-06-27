Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»Газета.Ru 08:19

с чего всё началось

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Происшествия ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф» В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».

Происшествия Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.

Политика Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.

Здоровье Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.

Транспорт Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Политика Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ 26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.

Футбол «Зенит» получил wild card для участия в Евролиге «Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.

Политика Климкин ответил на критику Зеленского по поводу моряков Главу украинского МИД Павла Климкина не смутило недовольство президента страны Владимира Зеленского самоуправством дипведомства в вопросе об освобождении моряков - как известно, переговоры на этот счет с Москвой были фактически сорваны Киевом.

Происшествия В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева В Москве в Воронцовском парке женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё ветки из-за непогоды.

Происшествия Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Происшествия СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти» Почему "Роснефть" инициировала уголовное дело В деле о грязной нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба" в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие.

Футбол Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева.

Армия и оружие Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз Корабль класса Freedom, который еще даже не успели официально ввести в эксплуатацию, врезался в канадский сухогруз у причала.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Политика Путин ответил на вопрос о преемнике Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.

Политика Абхазия закрыла границу с Грузией В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Экономика Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет.