Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»Газета.Ru 08:19

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Читать в источнике
с чего всё началось
Однако вскоре Следственный комитет расставил точки на «i». Пресс-служба ведомства рассказала
, что уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ «Перевод валюты по подложным документам» возбуждено в отношении основателя, фактического владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда её руководителей.
News.ru10:36

Подробнее о событии

СК возбудил уголовное дело в отношении основателя и руководителей компании «Рольф»

RT на русском14:45

Основатель «Рольфа» отверг обвинения в выводе денег автодилера в свою пользу

Интерфакс14:41

Основатель «Рольфа»: «Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую»

Ведомости08:48

Пришли за основателем «Рольфа» Сергеем Петровым

РБК14:17

СКР приехал в «Рольф»

Коммерсантъ11:47

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

РИА Новости09:00

«Причудливый способ вывести деньги»: что вызывает вопросы в деле основателя «Рольф» Сергея Петрова

Forbes14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Происшествия

ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»

В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
Обновлено в 06:21
Происшествия

Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Общество

Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Обновлено в 05:46
Здоровье

Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

Обновлено в 12:03
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Политика

Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ

26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено в 11:06
Футбол

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
Обновлено в 14:30
Политика

Климкин ответил на критику Зеленского по поводу моряков

Главу украинского МИД Павла Климкина не смутило недовольство президента страны Владимира Зеленского самоуправством дипведомства в вопросе об освобождении моряков - как известно, переговоры на этот счет с Москвой были фактически сорваны Киевом.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева

В Москве в Воронцовском парке женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё ветки из-за непогоды.
Обновлено в 13:48
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Происшествия

Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили

Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Спорт

Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд

Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти»

Почему "Роснефть" инициировала уголовное дело В деле о грязной нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба" в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие.
Обновлено в 11:13
Футбол

Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА

По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева.
Обновлено в 13:20
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз

Корабль класса Freedom, который еще даже не успели официально ввести в эксплуатацию, врезался в канадский сухогруз у причала.
Обновлено в 06:37
Музыка

Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

Обновлено в 13:51
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.
Обновлено в 14:36
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Экономика

Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян

Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет.
Обновлено в 11:57
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное