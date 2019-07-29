Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в МосквеИзвестия 04:49

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля. Мужчину обвиняют по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Как сообщает РЕН ТВ, фигурант дела кинул в бойца ОМОНа мусорный бак.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по итогам митинга 27 июля – по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", - пишет Baza
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