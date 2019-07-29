с чего всё началось

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля. Мужчину обвиняют по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Как сообщает РЕН ТВ, фигурант дела кинул в бойца ОМОНа мусорный бак.

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

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