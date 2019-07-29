с чего всё началось

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля. Мужчину обвиняют по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Как сообщает РЕН ТВ, фигурант дела кинул в бойца ОМОНа мусорный бак.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Автоспорт Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.

Политика В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Армия и оружие К параду ВМФ в Санкт-Петербурге «подложили мину» На возможном участке главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге располагается макет якорной неконтактной мины, который Военно-морской флот (ВМФ) России не может обнаружить, пишет в LiveJournal пользователь mina030, он же — капитан 3-го ранга Максим Климов.

Политика Порошенко покинул Украину вместе с семьей Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.

Общество Представитель Гринписа: Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы Насколько сложная ситуация сложилась в регионе, правильно ли поступили местные власти и дойдет ли дым до столицы, «Вечерняя Москва» спросила у руководителя противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григория Куксина.

Армия и оружие В России началось серийное производство Су-57 Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.

Происшествия Фанатка ASAP Rocky угрожала взорвать посольство Швеции В Вашингтоне сотрудники полиции задержали американку Ребекку Кантер, которая угрожала взорвать посольство Швеции.

Музыка Путин поздравил с юбилеем Игоря Крутого Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Игорю Крутому. Народный артист России отмечает 65-летие.

Технологии Спутниковый интернет в России запрещается Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.

Игры IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.

Политика Украина отказалась подавать воду в Крым Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.

Политика В ОБСЕ раскритиковали языковую политику Украины Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер высказался в отношении языковой политики Украины.

Политика Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».

Экономика Журналист Financial Times восхищен системой налогообложения России Журналист британского делового издания Financial Times Крис Джайлс восхитился системой налогообложения России.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.

Политика США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая.

Общество В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.