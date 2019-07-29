Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в МосквеИзвестия 04:49
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля. Мужчину обвиняют по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Как сообщает РЕН ТВ, фигурант дела кинул в бойца ОМОНа мусорный бак.
Читать в источнике
Оценить182
с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти по итогам акции протеста в Москве 27 июля, пишет Baza.Дождь04:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Автоспорт
Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии
Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске
Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
К параду ВМФ в Санкт-Петербурге «подложили мину»
На возможном участке главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге располагается макет якорной неконтактной мины, который Военно-морской флот (ВМФ) России не может обнаружить, пишет в LiveJournal пользователь mina030, он же — капитан 3-го ранга Максим Климов.
Обновлено в 13:02
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге
Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Представитель Гринписа: Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы
Насколько сложная ситуация сложилась в регионе, правильно ли поступили местные власти и дойдет ли дым до столицы, «Вечерняя Москва» спросила у руководителя противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григория Куксина.
Обновлено в 12:09
Футбол
Хавбек «Спартака» Фернандо может перебраться в Китай
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
В России началось серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Фанатка ASAP Rocky угрожала взорвать посольство Швеции
В Вашингтоне сотрудники полиции задержали американку Ребекку Кантер, которая угрожала взорвать посольство Швеции.
Обновлено в 06:35
Музыка
Путин поздравил с юбилеем Игоря Крутого
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Игорю Крутому. Народный артист России отмечает 65-летие.
Обновлено в 11:56
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные учения
Обновлено в 12:51
Игры
IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP
Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено в 12:10
Политика
Украина отказалась подавать воду в Крым
Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Политика
В ОБСЕ раскритиковали языковую политику Украины
Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер высказался в отношении языковой политики Украины.
Обновлено в 00:53
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».
Обновлено в 12:35
Экономика
Журналист Financial Times восхищен системой налогообложения России
Журналист британского делового издания Financial Times Крис Джайлс восхитился системой налогообложения России.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма
Обновлено в 08:20
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Политика
США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения
Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая.
Обновлено в 11:47
Общество
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии
Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Сочи два человека разбились на гидроцикле
В Сочи двое молодых мужчин погибли при катании на гидроцикле.
Обновлено в 13:02