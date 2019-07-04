Политика

Уголовное дело возбудили против бывшего главы «Автодора»РИА Новости 06:07

Против экс-главы государственного холдинга "Автодор" Сергея Кельбаха возбудили уголовное дело о превышении полномочий, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Это связано с масштабными нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, уточнил он.
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